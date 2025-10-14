’Icona chip’, doppia personale per Stefano Benni

Apre oggi, da Magazzeno Art Gaze in via Testoni, a Bologna, la mostra ’Icona chip’, una doppia personale di Margherita Paoletti e Marco (Zed1) Burresi. E in realtà accostare la parola ’icona’ a ’chip’ sembrerebbe un grtave errore di senso, ma in questo caso è l’anagramma di Pinocchia che, per un gioco di mera assonanza, diventa un’icona da poco, popolare, in un ossimoro stridente e ammiccante. Ma perché Pinocchia? La storia è lunga: nel 1881 Carlo Collodi scrive Pinocchio che, nel vasto immaginario collettivo plasmato da questa fiaba, incarna il desiderio di crescere, di conquistare l’umanità attraverso la prova dell’esperienza e della vita vera. Ma nel secondo ‘900 questo archetipo viene ribaltato dalla figura di Pinocchia, nella quale la trasformazione non riguarda soltanto il genere della protagonista, ma anche il significato morale e sociale del racconto, insieme favola e provocazione. La versione certamente documentata di Pinocchia nasce in Francia nel 1979, con testi di Francis Leroi e disegni di Jean-Pierre Gibrat, pubblicata da Éditions du Fromage / Les Humanoïdes Associés. È una parodia erotico-fiabesca nella tradizione dell’érotisme graphique francese degli Anni ‘70.

A distanza di vent’anni, il nome Pinocchia riaffiora in Italia con la pièce teatrale di Stefano Benni – a cui la mostra bolognese è dedicata – dove i simboli collodiani vengono riscritti in chiave contemporanea: il Paese dei Balocchi diventa la televisione, Mangiafuoco un impresario senza scrupoli, il Gatto e la Volpe agenti pubblicitari: tutto è apparenza, consumo, spettacolo. Pinocchia, consapevole della propria artificialità, sceglie di restare di legno, perché solo così può rifiutare l’ipocrisia del mondo che la circonda. L’essere burattina diventa una forma di autenticità: meglio essere un artificio che conosce la propria menzogna, che una creatura vera costruita dalle menzogne altrui.

Il concetto di corpo come linguaggio di ribellione lo ritroviamo nel lavoro di Margherita Paoletti, che da anni esplora l’identità femminile. Analogamente Zed1 lavora sul corpo e sulla figura umana (nella foto) trasformandola in emblema di libertà e ironia, usando spesso un linguaggio satirico e provocatorio. Le sue opere urbane (così come le sue opere da esposizione) giocano con l’idea di trasformare lo spazio pubblico in un teatro di messaggi critici.