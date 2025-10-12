Identità a tavola e nelle capitali della cultura

di Valerio

Baroncini

Massimo Bottura, il miglior chef al mondo, ci ha raccontato un esercizio che ‘battezza’ chi entra nella brigata. Bottura chiede ‘Chi sei?’ e il racconto avviene con un piatto: storie, storia, emozioni, ricordi. La cucina racconta. La domanda – Tu, quis es? – è il quesito di Sant’Agostino: una domanda che aiuta a progettare il proprio futuro, perché come spiegarono il latinista Ivano Dionigi e il cardinale Gianfranco Ravasi, conoscere tutto senza sapere chi siamo sarebbe il più grande fallimento della società e della scuola. Non è un caso che il tema dell’identità sia descritto dai classici, fondatori del presente, ma anche antagonisti di esso. E non è un caso che il tema dell’identità abbia acquisito una forza dirompente nelle nostre vite e nel dibattito del nuovo millennio. Quello su cui ci vogliamo interrogare, nei giorni in cui la cucina italiana potrebbe diventare patrimonio Unesco e l’Emilia-Romagna con Casa Artusi e le eccellenze come Bottura avrà un ruolo centrale nel processo, è quanto il senso di comunità (l’onere condiviso) e di umanità (il riconoscersi l’uno negli altri) spesso non siano al primo posto e finiscano per essere oscurati da campanilismi. Il senso del possibile riconoscimento Unesco sta nella composizione delle diversità in un quadro di coesione: e in regioni come la ‘bipolare’ Emilia-Romagna o le plurali Marche questo acquisisce ancora più peso. E si amplifica nella valorizzazione della cultura enogastronomica. Dall’esperienza di Pesaro capitale della cultura italiana 2024 (con uno sguardo al riconoscimento europeo 2033) a quella della stessa candidatura nazionale per il 2028 di Forlì e Cesena, emerge quanto il cibo debba essere centrale.

Tu chi sei? La domanda risuona, annullando confini burocratici all’insegna delle identità. Il cibo si ibrida non solo con il paesaggio, dunque, ma anche con la geografia antropica. Con l’uomo. Oltre alle Dop e Igp, alle stelle Michelin, alla promozione turistica, il tema della cucina Unesco è principalmente culturale. Un’occasione non solo da non sprecare, ma da perseguire prima di tutto nei territori, un patrimonio di irregolarità.