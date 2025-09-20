Il calcio dei bambini. Wu Ming 4 racconta il mondo dei campetti

Il calcio come occasione di socialità, di incontro e di crescita. Ma anche attività capace di alimentare illusioni e sogni di gloria che, quasi sempre, sono destinati a scomparire. E affare economico, anche nelle sue versioni amatoriali. Un universo senza tempo, specie se guardato con gil occhi di un padre estraneo alle sue regole, che si trova catapultato in una dimensione per lui inedita, spinto dalla passione dei figli. È quanto accaduto a Wu Ming 4, parte del celebre collettivo di scrittori bolognesi Wu Ming, che ha pubblicato il libro, ’Il calcio del figlio. Storia di genitori, figli e pallone’ (ed Alegre).

Wu Ming 4, è un interesse recente, il suo, per il calcio, o è un tifoso storico del Bologna?

"Figurarsi. Io da giovane, negli Anni ’80, giocavo a basket negli spazi di quartiere. Come moltissimi della mia età in quelli anni seguivo la pallacanestro, eravamo la ‘Basket City’. Mai guardato con curiosità al pallone. Sino a quando mio figlio piccolo, come molti della sua età, mi ha chiesto di iscriverlo a un corso di calcio".

Ed è iniziato il suo viaggio personalissimo nel pallone.

"Sì, un viaggio che abbiamo fatto in due, anzi in tre, perché anche il mio secondogenito è stato contagiato dalla stessa passione. E si è aperta per noi la dimensione del calcio dilettantistico, che è quella che racconto. Una dimensione sfaccettata, che unisce elementi tra loro molto contraddittori. E, man mano che seguivo i ragazzi sui campetti per gli allenamenti, ho iniziato a raccogliere appunti, spunti, considerazioni, che hanno trovato posto in ‘Il calcio del figlio’".

Da cosa, in particolare, è stato colpito?

"Mi ha sconcertato il fatto che questo settore, nel quale è coinvolto un numero impressionante di persone, sia interamente lasciato all’iniziativa privata, facendo diventare quella che dovrebbe essere una attività di base, in un fatto di classe. È inevitabile, le società devono sopravvivere e spesso lo fanno alimentando speranze che poi si rivelano non fondate. Al contrario di quanto succede in tanti altri Paesi europei, dove lo sport, anche il calcio, è considerato parte della formazione, come la scuola dell’obbligo, e quindi aperto a tutti".

Ma c’è anche una componente positiva.

"Certo, e sono felice che i miei figli abbiano fatto questa esperienza. Perché il calcio dilettantistico aiuta la socializzazione, insegna a stare insieme, a fare squadra, a cercare la maniera migliore per utilizzare il proprio talento mettendosi l’uno al servizio dell’altro. È un insegnamento che i ragazzi si portano dietro nella vita. Ed è anche, il calcio, una maniera per comprendere che la disciplina, il rispetto, sono componenti importanti nella quotidianità, dentro, ma soprattutto fuori dal campo".

E lei, cosa ha portato con sé, di questa avventura compiuta con i suoi due figli?

"Tantissimo, sia dal punto di vista umano che professionale. Intanto questa vicinanza con il calcio ha fatto nascere non solo questo libro, ma anche la mia prefazione all’edizione italiana del libro ‘Duncan Edwards, il più grande’, che racconta la tragica storia del calciatore del Manchester, scomparso in un incidente aereo nel 1958, per molti il più grande giocatore mai esistito. Ma, soprattutto, convinto da mio figlio ad accompagnarlo allo stadio, sono diventato un tifoso del Bologna, vado spesso a vedere le partite e mi sento coinvolto nella bellezza di un tifo che mi piace perché tranquillo e pulito. Ecco, devo ai miei figli il fatto che oggi posso sostenere tranquillamente una discussione sul calcio, anche se ho di fronte dei veri esperti".