Il Cantiere Emilia-Romagna. Ecco i musei che si rifanno il look

C’è cantiere e cantiere. E quelli all’interno di un museo sono "musica per le orecchie" di Costantino D’Orazio, direttore ad interim dei Musei Nazionali di Bologna-Direzione Regionale Musei Nazionali Emilia-Romagna, che ieri ha presentato a Bologna gli interventi in corso in dodici luoghi della cultura. Un grande contenitore, in effetti, quello dei Musei Nazionali, che riunisce realtà ben note come la Pinacoteca di Bologna o San Leo (Rimini) e gemme più nascoste come Palazzo Milzetti a Faenza. Ma tutte insieme, negli intenti dell’ultima riforma, hanno l’opportunità di brillare. E Cantiere Emilia-Romagna è dunque il titolo di quanto presentato, fra mostre, eventi, lavori in completamento. Sul piatto, investimenti di 15 milioni (in parte Pnnr) per efficientamento energetico e rimozione di barriere fisiche e cognitive. Ma altri fondi sono stati chiesti al Ministero per nuovi interventi aggiunti in corsa. "Non maquillage", ma una "trasformazione del paesaggio dell’Emilia-Romagna".

BOLOGNAGrande attesa c’è, in Pinacoteca, per la riapertura di tre sale, cuore del museo, dedicate a Guido Reni, Manierismo e Carracci. Cambieranno il colore delle pareti, le luci, climatizzazione, con un nuovo racconto: La strage degli Innocenti di Reni, ad esempio, avrà una parete tutta per sé. Dai depositi, poi, usciranno nuove opere di piccolo e medio formato, come una Annunciazione di Samacchini, con tanto di cornice originale. La data è il 3 luglio. Intrigante il crossover con il MAMbo e artisti contemporanei: dal 27 giugno ecco la mostra Il giardino delle Risonanze, nelle due sedi, mentre a settembre parte il lavoro di studio Il fascino discreto del disegno, grazie all’acquisizione della raccolta di Alessandro Zacchi. Nel frattempo, stasera iniziano i concerti nel cortile condiviso con l’Accademia (in cui è stata realizzata una nuova rampa di accesso). Novità anche per Palazzo Pepoli Campogrande, che riaprirà nella primavera del ’26: previsti un nuovo progetto scientifico e una nuova biglietteria sulla strada.

Marzabotto: al Museo Nazionale Etrusco ripartono gli scavi, con l’Unibo, mentre sarà ripensata la disposizione dei reperti. Nel frattempo sarà un’estate di spettacoli, con progetto finale site-specific di Eva Marisaldi.

FERRARAUna premessa. Una volta nominato il nuovo direttore (a interim come a Bologna), il Museo Archeologico, Casa Minerbi Dal Sale e Casa Romei passeranno ai Musei Nazionali di Ferrara. Ma nel frattempo, l’Archeologico vedrà un po’ di cambiamenti: un archivio digitale con circa 12mila reperti, il riallestimento della sala delle Piroghe, la valorizzazione del giardino e una futura caffetteria. Interventi anche a Pomposa, fra miglioramento energetico e nuova illuminazione.

SARSINA (CESENA)Una data: il Museo Archeologico Nazionale riapre parzialmente il 28 agosto (del tutto a fine anno). E non certo solo con un adeguamento sismico. La star sarà il Mausoleo di Rufus, che con un intervento sulla vetrata sarà visibile anche dell’esterno con una nuova illuminazione.

RAVENNA E RIMINIRiallestimento anche a Palazzo Milzetti, sede del Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna a Faenza, dove sono in arrivo due tavoli neoclassici dalla Galleria Borghese. Interventi anche nella fortezza di San Leo.