Il concerto che cambiò la storia. Cat Power omaggia Bob Dylan

Rivivere la leggenda, anzi, cantarla: è quanto si è proposta la cantautrice statunitense Cat Power, al secolo Charlyn Marie ’Chan’ Marshall nel riattraversare l’epocale ’concerto della Royal Albert Hall’ di Bob Dylan del 1966 per il suo tour ’Cat Power sings Dylan’. E questa sera, alle 21 al Teatro Alighieri di Ravenna, rivivrà il famoso spettacolo in cui il Menestrello di Duluth passò da acustico a elettrico a metà esibizione, scatenando le ire dei puristi del folk e modificando per sempre la traiettoria del rock ’n’ roll. Chan Marshall, rende omaggio all’artista che più di ogni altro l’ha ispirata. Un concerto in cui ogni singolo brano è infuso di grazia e un tangibile senso di reverenza nei confronti del cantautore-poeta, già premio Nobel per la Letteratura, mentre alcune delle sue canzoni più venerate si vestono di nuova e sbalorditiva vitalità. Così Ravenna Festival celebra l’ancora profondissima influenza di Dylan attraverso una delle voci più rappresentative dell’indie e folk rock dei nostri giorni.

"Sapevo che – sottolinea la stessa Cat Power – rappresentando una performance che ha cambiato per sempre il panorama del rock ’n’ roll, dovevo affrontarla con grande serietà. Anche se serietà sembra una parola limitante per descrivere la profondità della mia immersione. Una canzone cambia quando qualcun altro la interpreta, che si stiano sforzando di rimanere fedeli alla versione originale o meno. Avevo e ho ancora un profondo rispetto per l’uomo che ha creato così tante canzoni che hanno contribuito a sviluppare il pensiero consapevole in milioni di persone, plasmando il modo in cui vedono il mondo".

In realtà fu un bootleg, la registrazione originale, erroneamente etichettato a guadagnare la denominazione ’concerto della Royal Albert Hall’ all’esibizione di Dylan, in realtà tenutasi alla Manchester Free Trade Hall. Ma da quel rispetto, e quell’amore, è nato un concerto – questo sì alla Royal Albert Hall – e poi un album per Domino Recording; ora Cat Power porta quell’esperienza in tour, ricreandone la contrapposizione fra performance acustica ed elettrica. Poche voci al mondo sono così profondamente radicate nell’indie-rock americano come quella di Chan Marshall, il cui dark-folk carico di soul è immediatamente riconoscibile. Con oltre venticinque anni di carriera nella musica, Cat Power è oggi una delle artiste e produttrici più rispettate e influenti della sua generazione. L’appuntamento è reso possibile dal sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Per informazioni e prevendita tel. 0544.24.92.44.

u. b.