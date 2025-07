Il contrabbasso di Senni apre ’The sound of jazz’. Un mix di arte e musica

The Sound of Jazz - International Jazz & Art Performing 5.0 è un viaggio nel cuore pulsante del genere musicale, che inizia stasera e prosegue, tutti i giovedì di luglio alle 21, all’interno di Zu.Art, giardino delle arti di Fondazione Zucchelli. La prima serata, dal titolo The Sound of Esm, esplora le sonorità eteree e all’avanguardia che hanno segnato una nuova era del jazz. Sul palco, il contrabbassista Stefano Senni (foto), Domenico Caliri alla chitarra, i giovani talenti Giovanni Sala, Riccardo Di Bonaventura e Mattia Zoli. L’appuntamento prevede la partecipazione di Stefano Zenni come relatore. La rassegna, che vede la direzione artistica di Stefano Paolini, è organizzata e promossa da Fondazione Zucchelli. Il programma musicale sarà trasmesso live da Radio Oltre, la web radio dell’Istituto dei ciechi Francesco Cavazza, che curerà anche il dj set prima dell’inizio dei concerti.