Il fascino del violino di Alexandra Conunova

Le note di Saint-Saëns e Bruckner da un lato e Alexandra Conunova e Yutaka Sado dall’altro. È questo il prestigioso abbinamento proposto per domani dalla Stagione sinfonica del Teatro Comunale di Bologna.

Primo premio al Concorso per violino ’Joseph Joachim’ di Hannover nel 2012 e tra gli altri vincitrice del XV Concorso internazionale Čajkovskij di Mosca, la moldava Alexandra Conunova, è solista del Concerto per violino e orchestra n. 3 in si minore op. 61 di Camille Saint-Saëns, al suo debutto con la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna. Per la prima volta poi sul podio felsineo sale il giapponese Yutaka Sado, direttore musicale della New Japan Philharmonic Orchestra e direttore musicale e artistico dell’austriaca Tonkünstler-Orchester, che per il concerto di domani alle 20,30 all’Auditorium Manzoni propone anche la Sinfonia n. 0 in re minore detta ’Die Nullte’ WAB 100 di Anton Bruckner.

Violinista affermata a livello europeo – che vanta collaborazioni con la Mahler Chamber Orchestra e l’Orchestre de Paris, con direttori e interpreti come Teodor Currentzis e Martha Argerich – Conunova ha anche istituito con intento sociale a Chișinău, sua città natale, la fondazione ArtaVie, che aiuta i giovani talenti e porta la musica nei contesti di maggiore fragilità. A Bologna la solista suona il Terzo Concerto per violino di Saint-Saëns, dedicato nel 1880 dal compositore francese al grande virtuoso dell’archetto Pablo De Sarasate. "I due movimenti esterni sono molto appassionati, separati da un pezzo molto calmo: un lago fra due montagne": così descriveva Saint-Saëns il suo lavoro, pietra miliare del repertorio violinistico.

Sulla scia delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Bruckner nel 2024, il programma presenta anche la singolare Sinfonia in re minore: scritta nel 1869 tra la Prima e la Seconda Sinfonia, venne rinnegata dal compositore austriaco, che la espunse dal proprio catalogo sostituendo il numero 2 con uno zero tagliato. La Sinfonia n. 0 ’Die Nullte’ fu quindi pubblicata ed eseguita postuma nel 1924. Tra le cause ci fu forse un malinteso con Felix Otto Dessoff, direttore stabile della Filarmonica di Vienna, come ricorda Guido Giannuzzi, presidente della Filarmonica del TCBO e autore del volume edito da Mursia ’Invito all’ascolto di Anton Bruckner’: "Mentre stava provando la sinfonia gli chiese dove fosse il tema principale del primo movimento, e Bruckner, convinto per tutta la vita che i musicisti autorevoli potessero giudicare le sue opere meglio di quanto lui stesso potesse fare, ritirò immediatamente la sinfonia".