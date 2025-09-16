Il Festival di storia del lavoro

Rovigo diventa il centro di un grande appuntamento nazionale: da giovedì a domenica la città ospita la terza edizione del Festival di Storia del lavoro, promosso dalla Società italiana di Storia del lavoro. La prima giornata si apre alle 17 all’Urban Digital Center con la lectio magistralis di Michele Nani, ricercatore del Cnr-Istituto di Studi sul Mediterraneo, che offrirà uno sguardo che lega il Polesine alle grandi trasformazioni sociali italiane. Sempre giovedì, alle 18.30, seminario inaugurale Ambiente e lavoro nel territorio del Polesine. Le giornate di venerdì e sabato ospiteranno tavole rotonde, seminari, laboratori su temi come il legame fra l’acqua e il lavoro, le migrazioni e il razzismo nel ’900. Fra i momenti più attesi, la mostra Peace and care. Storie di lotta e resistenza e il Brickstory Workshop.