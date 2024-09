Il Joker nella Bologna del ’77 tra Dams e cortei

È il cattivo per eccellenza della letteratura a fumetti internazionale, diventato una star del cinema con il film del 2019 che ne celebra il suo versante umano facendoci scoprire cosa lo ha portato a diventare il nemico pubblico numero uno di Gotham City. È Joker, la creatura malvagia contrapposta alla missione salvifica di Batman che è diventato protagonista di una serie di avventure dal titolo ’Joker: Il mondo’, ambientate in tante diverse città del pianeta, la cui realizzazione è stata affidata ai migliori autori e disegnatori locali. E in queste avventure che solcano le geografie, la sua maschera, il suo volto deformato sono arrivate anche a Bologna, alla fine degli anni ’70, quando la città era attraversata dalle rivolte giovanili del ’77. ’Joker: Strategia della tensione’ è stato curato dallo scrittore Enrico Brizzi ("ho pensato subito all’ambientazione bolognese, –dice –, alla città degli studenti per la fantasia al potere") e dal fumettista Paolo Bacilieri ed esce oggi in versione volume deluxe per Panini Comics in occasione del Batman Day.

Bacilieri, la Bologna che accoglie Batman è una città turbolenta, tra proteste e creatività diffusa.

"È una Bologna alle prese con una stagione unica, irripetibile, nella quale le grandi tensioni politiche, le proteste degli studenti, la reazione delle istituzioni convivevano con l’invenzione di nuove forme di espressione. Erano gli anni dello slogan la ’creatività al potere’, confusi e vivacissimi. Perfetti per fare da sfondo alle vicende italiane di un personaggio così particolare, cattivo ed empatico, come il Joker, che per le vie di Bologna si sente immediatamente a casa".

Quella Bologna ha un particolare significato per lei e per Enrico Brizzi, che ha scritto la storia?

"Per Brizzi è sicuramente un periodo della recente storia di Bologna che ha fortemente influenzato la sua scrittura e ha alimentato il suo immaginario di autore. Per un fumettista quella è la città dei grandi disegnatori che hanno cambiato per sempre la via italiana al cartoon, e che per me sono dei riferimenti obbligati. Penso innanzitutto ad Andrea Pazienza. È impossibile raccontate quelli anni senza avere in mente il suo capolavoro ’Le straordinarie avventure di Pentothal’, che ha disseminato tracce, inevitabilmente, nelle tavole del mio Joker. Ma ci sono anche omaggi a un altro maestro, la cui opera per me è continua fonte di ispirazione, Vittorio Giardino".

C’era, nella Bologna del ’77, il fumetto e c’era la musica.

"Sì era presente ovunque, dal rock demenziale degli Skiantos al punk sperimentale dei Gaznevada. Pur essendo il fumetto una forma d’arte silenziosa, sono certo che leggendolo, i suoni di quella che venne definita ’Bologna Rock’ si materializzeranno, dimostrando tutta la loro attualità".

Certo Bologna e Gotham City sono molto lontane...

"Paradossalmente, lavorando al Joker, ci siamo accorti di quanto la Bologna che abbiamo riprodotto sia più ‘fantastica’ di Gotham City, che, in fondo, è facilmente identificabile con New York, ma non esiste. Bologna, al contrario, è una città reale, ma ricca di immagini, di scorci che la fanno sembrare frutto di fantasia. Penso a quando sulle tavole compare la Torre degli Asinelli, così inclinata e sembra impossibile che esista veramente. Oppure alla scena durante la quale un gruppo di studenti, durante una manifestazione, ricostruiscono, con i loro corpi il ‘Compianto sul Cristo Morto’ di Niccolò dell’Arca. Per il Joker quello di Bologna è un universo ancora più misterico delle vie di Gotham".

Ma il Joker perché si trova a Bologna?

"Il nostro personaggio, che ha una incredibile capacità mimetica, arriva a Bologna come docente del Dams. Così abbiamo reinventato un’ icona del fumetto mondiale, portandolo nel cuore della realtà studentesca protagonista del ’77".