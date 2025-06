Il Lucio Dalla di Bocci: "Un diario in musica"

"Fin dal primo mattino, quando accendo la radio, la musica è sempre con me e mi accompagna. La musica è come un’amica fedele che ci aiuta a sognare, a creare, a curare tante ferite del cuore. E, sì, ci fa anche innamorare", dice Cesare Bocci, l’inconfondibile Mimì Augello, vice del commissario Montalbano, ma anche il suadente narratore del Viaggio nella Grande Bellezza su Canale 5. Nel giardino della Casa Museo Pavarotti, alle porte di Modena, stasera alle 21 l’attore sarà la voce narrante di un altro viaggio, quello nella vita di Lucio Dalla, un cantautore che è entrato nelle vite di tutti, "un musicista completo, curioso, che nacque jazzista e morì popstar – ricorda Bocci –, un artista sempre avanti rispetto alla concorrenza, sempre alla ricerca di nuovi stimoli". Il recital 4/3/1943, iconica data di nascita di Dalla, con i testi di Federica Deberardinis, vede Bocci come voce narrante accanto al Duo Mercadante con il clarinettista Rocco Deberardinis (che ha anche curato gli arrangiamenti) e il pianista Leo Binetti.

Bocci, come ci racconterete Dalla?

"Come in un diario fatto di tante giornate, di tanti avvenimenti, di momenti topici della vita e della carriera di Lucio. Per esempio il giorno in cui tenne il primo concerto con il suo primo gruppo. Oppure quel giorno in cui Lucio andò alla Rca, cercava un nuovo editore e ricordava quando lo avevano scartato: fu Gino Paoli a mettere una buona parola per lui".

Che personalità aveva Dalla?

"Quello che noi abbiamo immaginato è un Dalla sempre allegro, pronto alla battuta, gioviale, ma anche un uomo che avvertiva tutto il peso di questo suo modo di essere: a volte avrebbe voluto avere un po’ di pace o trovare la possibilità di stare senza far nulla per qualche tempo, e tuttavia in fondo continuava sempre a muoversi, a creare, come in un’ansia del fare. Quella che in fondo abbiamo tutti".

Naturalmente il racconto sarà costellato di musica...

"Certo, dei successi storici di Lucio Dalla sono state create versioni più intime, quasi raccolte, per accompagnare la parola. Anche se non sono arrangiamenti nati per far cantare, i brani sono irresistibili e ogni sera ‘sentiamo’ che il pubblico canta con noi, sia pure sommessamente, come un coro sottovoce. Poi alla fine, nel bis, diamo sfogo a tutta la voglia di cantare insieme. Tra l’altro, il maestro Deberardinis suonò con Dalla e fu accanto a lui anche nell’ultimo concerto che Lucio tenne in Italia, ad Altamura: lo vedremo anche in una foto che sarà proiettata".

Lei ha conosciuto Dalla?

"Sì, e fu proprio nel Modenese, in occasione di una serata di Rock No War, l’associazione solidale con cui collaboro. Lucio venne, cantò un paio di brani. Fu quella l’occasione per fare conoscenza".

E fra le sue canzoni, quali sono le sue preferite?

"Sono tantissime. Amo in particolare Anna e Marco e trovo straordinaria Piazza Grande. Recitando i testi di queste canzoni, se ne coglie ancor più la potenza poetica: sono davvero capolavori".