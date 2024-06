Il lupo, la capra e il cavolo: eterno dilemma

Gamberini

Un uomo deve portare dall’altra parte del fiume un lupo, una capra e un cavolo. Ne può portare solo uno alla volta, a bordo di una barca. In che ordine li trasporterà? Il perché insistano, già dalle elementari, a farci risolvere il problema, mi è stato chiaro più che mai solo dopo essere entrata nella schiera dei genitori. Se la condizione più o meno perenne, soprattutto per chi lavora, è quella del dubbioso contadino sulla riva, l’estate è il periodo in cui anche la madre più organizzata (o dotata di nonni pieni di case al mare) si chiederà almeno una volta come gestire la prole. Del resto, sono appena iniziati più o meno 90 giorni di ‘vacanze’ estive: di meno, certo, per chi frequenta materne e asili, ma fra un gelato e una granita, resta quella sensazione di fondo di andare a lavorare per pagare babysitter o campi estivi (per chi ha trovato posto). Oppure, eccoci pronti a vivere una lunga sessione di giochi senza frontiere, cercando ovunque le cosiddette attività ‘per tutta la famiglia’. Ci proviamo in questo spazio in queste settimane. Qualche idea la troveremo.