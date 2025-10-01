Il Medioevo sullo schermo

Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Cultura e spettacoli
1 ott 2025
REDAZIONE CULTURA E SPETTACOLI
Tre appuntamenti per tre pilastri della cinematografia sul Medioevo: è la rassegna Passato/Presente. Il Medioevo allo schermo, in programma oggi, il 22 e il 30 ottobre al cinema Modernissimo di Bologna, dedicata alla lunga durata delle forme della narrativa medievale nel cinema. Le proiezioni saranno precedute da brevi introduzioni di studiosi specialisti.

Il ciclo di appuntamenti è curato da Giuseppina Brunetti, Francesca Roversi Monaco, Luca Di Sabatino, Niccolò Gensini, Nicola Chiarini, del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica con la partecipazione del Dipartimento di Storia, Culture, civiltà e con la collaborazione della Cineteca.

Si parte oggi alle 18 con L’armata Brancaleone, di Monicelli, 1966; alle 21.30 di mercoledì 22 ottobre sarà proiettato Il settimo sigillo, di Bergman, 1957. A chiudere la rassegna, alle 20.15 di giovedì 30 ottobre, La passione di Giovanna d’Arco, di Dreyer, 1921 (v.o. restaurata, sub. it.) con accompagnamento musicale dal vivo del maestro Daniele Furlati al pianoforte.

