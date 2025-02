"Il ‘Passetto’, ristorante simbolo di Ancona"

"Un’icona nella storia, punto di riferimento per la ‘gente bene’ e per quella comune". Il ristorante Passetto è noto a tutti gli anconetani e nel tempo è diventato un simbolo, unendo l’anima più popolare al salotto buono della città. Maria Grazia Camilletti – insegnante per una vita, ex assessore comunale e già presidente dell’Istituto per la Storia – attraverso un profondo lavoro di ricerca, ha ricostruito la vita del ‘Passetto’ come nessuno aveva mai fatto. Spulciandoo negli archivi, scovando documenti inediti, raccogliendo le testimonianze e mettendo insieme un racconto su quello che è diventato un mito in oltre mezzo secolo di storia. Un luogo dove hanno messo piede politici (tra cui quattro presidenti della Repubblica e diversi primi ministri), musicisti, attori e che oggi rivive nella pubblicazione Il ristorante Passetto. Un’icona nella storia di Ancona 1949-2010 (Affinità elettive).

Proposto dall’Istituto Gramsci, il volume sarà presentato oggi alle 17 nella sala del Consiglio comunale del capoluogo. Oltre all’autrice, presenti il sindaco Daniele Silvetti, Silvana Amati (presidente dell’Istituto Gramsci), il docente Marco Giovagnoli e Alessandra Burattini Spadavecchia (moglie dell’unico nipote diretto di Aldo Piermattei, fondatore del ristorante).

"Da quando è stato venduto nel 2010 le cose sono cambiate: il libro nasce per tenere in vita il ricordo di un’impresa eccezionale – racconta Camilletti –. Il Passetto è stato un simbolo borghese, ma come dice il primo grande chef, Adino Messi, anche la meta di tutti. Ripercorre la vita di Ancona, la sua storia a partire dal Dopoguerra, quando c’era una città da ricostruire: mi ha colpito che Piermattei, nel ‘46, chiedesse la possibilità di costruire un ristorante di lusso...". Poi arrivò la concessione del Comune: "Il ristorante è stato inaugurato il 14 luglio del ‘49. All’interno richiamava il neoclassicismo e aveva una pavimentazione alla veneziana al centro del grande salone. La struttura, poi, si ispira al Monumento ai Caduti (che si trova a pochi metri, ndr) e non a una torta nuziale".

"Così si venne a creare una spaccatura tra la città dei divertimenti e quella che non aveva nemmeno da mangiare – prosegue l’autrice –. È difficile capire il motivo per cui diventò un riferimento per entrambe le anime di Ancona. Piermattei era un visionario e, dal 1973 in poi, grazie a Giancarlo Magnarelli e allo chef Ideale Carini, il Passetto divenne un simbolo di rinascita, soprattutto dopo le grandi calamità come le alluvioni o la frana di Posatora. Non si è mai fermato, neanche durante il terremoto del ‘72...".

Fino al 2010, quando chiuse tra la sorpresa di tutti. "Magnarelli se ne andò e finì tutto: oggi la città lo guarda come qualcosa di perduto – chiude Camilletti –. I miti però non cambiano mai, ma si trasformano i luoghi, gli oggetti, i contenitori. Mi auguro, come dico nel libro, che per il Passetto ci siano un altro futuro e un’altra storia. Una storia che continua".

