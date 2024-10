Il primato in regione per i visitatori, attratti da mille appuntamenti

Pesaro 2024 vince la sfida della ’destagionalizzazione’, fa crescere il Pil ’del turismo culturale’ che arriva a quota 15% e rilancia la città e i comuni dei 50x50 verso il 2033. Gli Stati generali del Turismo 2025 di Pesaro, ospitati dai Workspaces Della Chiara, incoronano la Capitale italiana della cultura come traino per la regione. La tassa di soggiorno della sola città di Pesaro ha fatto registrare un aumento delle presenze del 30% rispetto al 2023. Sono 737.117 le presenze di quest’anno, più del doppio rispetto alle 313.829 su Ancona e superiori anche a quelle di Fermo (479.474), Macerata (146.908) e Ascoli Piceno (52.773). Primato di Pesaro nelle Marche anche guardando il solo turismo estero con 215.395 presenze, ma anche i dati delle attività economiche hanno registrato un aumento: 19 le nuove attività nel centro storico e otto sul lungomare, per un totale, sommato alle nuove gestioni, di 36 nuovi esercizi cittadini nelle zone centrali della città. Per il futuro si guarda anche ai "cantieri della cultura", con Pesaro che registra oltre 44 milioni di euro (in gran parte fondi Pnrr) investiti in infrastrutture culturali. Per il presidente della Regione Francesco Acquaroli "è stata una stagione tutto sommato positiva, nonostante le condizioni meteo a volte avverse, con le presenze, di italiani e stranieri, in crescita". Pesaro si è distinta anche tra i primi 10 posti a livello nazionale e come unico territorio tra le aree non metropolitane, con un +15% dei pernottamenti e un +6% sugli arrivi, guardando al primo semestre dell’anno.

In generale, sono stati oltre 1.020 gli eventi organizzati nell’ambito della Capitale, accogliendo più di 200mila visitatori. Il sentiment complessivo, la misura del livello di soddisfazione dei turisti a partire dai contenuti online, infine, raggiunge gli 84.2/100 salendo dello +0.8% rispetto al 2023.