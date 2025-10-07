Il progetto che fa restare i creativi in regione

Cervelli creativi in fuga da Bologna? Grazie ad Arts as your future. Creativi per l’Emilia Romagna, finanziato dalla nostra Regione, i talenti che escono dall’Accademia di Belle Arti verranno valorizzati attraverso percorsi di formazione e orientamento che permettano loro di rimanere nel nostro territorio e non essere costretti ad andarsene. E questo riguarda anche gli studenti che arrivano da Cina o Giappone, ad esempio, che potrebbero scegliere la nostra Regione perché molto interessante professionalmente.

Il progetto finanziato con con risorse che provengono dal Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo, a partire dalla Legge Regionale 2/2023 nota come Legge Talenti, la prima del genere in Europa, si inserisce nell’ambito delle azioni di placement a sostegno delle carriere dei giovani talenti artistici e da giugno, quando è stato presentato, ha già visto l’adesione di oltre 150 tra studentesse, studenti, neodiplomate e neodiplomati dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, che nell’arco di due anni beneficeranno di tre tipologie di azioni: un programma di formazione che fornirà competenze di avvio alla professione, un career space vale a dire la creazione di uno sportello virtuale nel sito istituzionale dedicato alla presentazione dei migliori talenti in riferimento ai diversi percorsi e l’organizzazione di career days specifici per aree, con invito rivolto ad aziende e studi del settore per colloqui, presentazioni di opportunità di lavoro, per poter attivare i placement nelle diverse realtà. "L’Accademia, grazie ai suoi nuovi percorsi formativi che dalle arti visive si sono allargati al design, al cinema, all’illustrazione, al restauro, alla comunicazione e didattica dell’arte – afferma Maria Rita Bentini, docente e responsabile del progetto – è un grande motore di innovazione e i suoi talenti ‘in uscita’ possono esserlo ancora di più per il tessuto produttivo della nostra Regione".

b. c.