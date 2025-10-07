Il progetto che fa restare i creativi in regione

Yoox, l'unione fa la forza

7 ott 2025
BENEDETTA CUCCI
Cervelli creativi in fuga da Bologna? Grazie ad Arts as your future. Creativi per l’Emilia Romagna, finanziato dalla nostra Regione,...

Cervelli creativi in fuga da Bologna? Grazie ad Arts as your future. Creativi per l’Emilia Romagna, finanziato dalla nostra Regione, i talenti che escono dall’Accademia di Belle Arti verranno valorizzati attraverso percorsi di formazione e orientamento che permettano loro di rimanere nel nostro territorio e non essere costretti ad andarsene. E questo riguarda anche gli studenti che arrivano da Cina o Giappone, ad esempio, che potrebbero scegliere la nostra Regione perché molto interessante professionalmente.

Il progetto finanziato con con risorse che provengono dal Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo, a partire dalla Legge Regionale 2/2023 nota come Legge Talenti, la prima del genere in Europa, si inserisce nell’ambito delle azioni di placement a sostegno delle carriere dei giovani talenti artistici e da giugno, quando è stato presentato, ha già visto l’adesione di oltre 150 tra studentesse, studenti, neodiplomate e neodiplomati dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, che nell’arco di due anni beneficeranno di tre tipologie di azioni: un programma di formazione che fornirà competenze di avvio alla professione, un career space vale a dire la creazione di uno sportello virtuale nel sito istituzionale dedicato alla presentazione dei migliori talenti in riferimento ai diversi percorsi e l’organizzazione di career days specifici per aree, con invito rivolto ad aziende e studi del settore per colloqui, presentazioni di opportunità di lavoro, per poter attivare i placement nelle diverse realtà. "L’Accademia, grazie ai suoi nuovi percorsi formativi che dalle arti visive si sono allargati al design, al cinema, all’illustrazione, al restauro, alla comunicazione e didattica dell’arte – afferma Maria Rita Bentini, docente e responsabile del progetto – è un grande motore di innovazione e i suoi talenti ‘in uscita’ possono esserlo ancora di più per il tessuto produttivo della nostra Regione".

b. c.

