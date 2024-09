Il re di Videomusic:. Rick Hutton in concerto

Rick Hutton, celebre conduttore del Porretta Soul Festival, stasera alle 21 riaccende le luci sul Salotto del Jazz di via Mascarella, a Bologna. Un concerto che si lega alla storia di un performer che interpreta con verve contagiosa il lato vitale e liberatorio del rock. Accompagnano il band leader (voce e chitarra) Fabio Ziveri alle tastiere, Rita Girelli al basso, Pier Martinetti alla chitarra e Gianluca Schiavon alla batteria. Oltre che musicista, giornalista musicale e presentatore, Rick Hutton è protagonista degli anni straordinari di Videomusic, primo canale tv integralmente musicale in Italia e in Europa. A ricordarlo è Graziano Uliani, patron della rassegna porrettana. "Conobbi Rick Hutton nel 1990 al Sanremo Blues. Io ero stato nominato direttore artistico e venni pagato con un assegno di 500.000 lire (a vuoto) dagli organizzatori. Rick mi invitò a Videomusic per uno speciale su Otis Redding e dalla quarta edizione del 1991 non ha più abbandonato il Rufus Thomas Park". Domani sera tocca al binomio Marco Di Maggio e Matteo Giannetti.

Gian Aldo Traversi