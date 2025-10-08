Il ritorno di Niccolò Fabi : "Accettiamo le fragilità"

In pace col proprio corpo e col mondo. Nessuna battaglia rappresenta uno dei passaggi più fragili e toccanti di Libertà negli occhi, decimo album di inediti di una discografia varata nel ’97, che Niccolò Fabi presenta dal vivo domani al Teatro Alighieri di Ravenna e il 13 l’Europauditorium di Bologna affiancato da amici di vecchia data come Roberto ’Bob’ Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, ma anche giovani innesti quali Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale. Pubblicato come singolo nel mese della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno in collaborazione con Fondazione Airc, il brano vuol essere nell’universo lirico del suo autore "una carezza per tutte le persone che stanno attraversando il percorso della malattia". L’accettazione del proprio stato e delle cure rifiutando la metafora bellica di termini come ’lotta’ o ’guerra’ nella convinzione che non possiamo diventare il proprio ’nemico’.

Niccolò, cominciamo proprio da ’Nessuna battaglia’. Parla di malattia partendo dal concetto che non si può guarire da sé stessi. "È evidente che col passare del tempo il rapporto col corpo cambia, così come cambia la percezione dello stato di salute tuo o di chi ti sta accanto. Naturale, quindi, che oggi senta questo tema come sempre più centrale: quando il corpo ti rimanda una nuova fragilità, affronti un momento di verità. Molte persone intorno a me vivono questo percorso, ed è proprio a loro che dedico il brano".

La stessa filosofia di un’altra sua canzone, ’Vince chi molla’? "Sì. Credo che una forma di serenità si possa trovare nel lasciare andare l’illusione del controllo. Spesso le cose accadono fuori dalla nostra volontà, e pensare di poterle dominare è una battaglia persa. Vince chi molla non è resa, ma consapevolezza dei propri limiti. La malattia e la morte ci mettono di fronte alla nostra fragilità, ci ricordano che siamo umani, finiti, e che accettarlo è un atto di lucidità".

Di questi tempi non prova un certo disagio davanti al fatto che il paese più avanzato al mondo in campo medico tagli i fondi alla ricerca? "Mi sconvolge che anche la salute, tema vitale per ogni essere umano, venga assoggettata alle logiche del profitto. L’idea che l’accesso alle cure possa dipendere da interessi economici e non dalla dignità della persona è una delle distorsioni più gravi del nostro tempo. Soprattutto quando chi ha più bisogno è anche chi ha meno risorse. Di fronte a questo cinismo, non posso che sentirmi profondamente turbato. Sono un po’ scettico sul reale senso di responsabilità che le persone hanno verso ciò che accade davvero nel mondo, al di là di ciò che viene filtrato dai media. Spesso viviamo una realtà pilotata. Ma è chiaro che questo momento storico è simbolico: un’occasione per mostrare quanto sia profonda la distanza tra chi detiene il potere e la vita concreta delle persone. E questo divario oggi è più visibile che mai".

Scollamento tra rappresentanti e rappresentati? "Avverto sempre più forte la distanza tra due mondi: quello dei grandi interessi diplomatici ed economici e quello della vita reale, fatta di persone, sentimenti, fragilità. Chi vive nella società civile spesso non si sente rappresentato, mentre le emozioni e le sensibilità vengono minimizzate o ridicolizzate. In questo momento, questa frattura è particolarmente evidente e dolorosa. È come se l’umanità si perdesse dietro logiche che non le appartengono più".

Il tour è partito sabato da Isernia, con quali propositi? "Anche se per me è un piacere far ascoltare delle canzoni nuove, non penso che il concerto debba ridursi a essere una vetrina dell’ultimo disco. I nuovi brani sono degli elementi in più, per aggiungere sfumature a quella che è la narrazione di una storia fatta anche di tanti altri racconti. La sfida è qualcosa di coerente, con una sequenza che abbia senso. Non tutte le tracce del nuovo album trovano posto in scaletta, ma, quelle presenti, danno forza alla dinamica del live. Forse anche per le dinamiche di suono adottate, mi sembra ci sia più potenza, più intensità, rispetto al passato".