Il ritratto di Che Guevara. L’uomo e il rivoluzionario in mostra a Bologna fra lettere e foto inedite

’Tú y todos’ – come un verso intenso e toccante di una poesia che Ernesto Guevara de la Serna scrisse alla moglie Aleida prima della sua partenza per la Bolivia, dove fu catturato e assassinato il 9 ottobre 1967 –, dà il titolo alla mostra su Che Guevara che dal 27 marzo al 30 giugno arriva al Museo Archeologico di Bologna. L’istituzione bolognese sorprende ancora, ospitando questo grande progetto dedicato al rivoluzionario più famoso del mondo, proprio dove la scorsa estate è stata vista da oltre 35mila visitatori la mostra I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer. Centinaia di pensieri, diari, lettere, fotografie, video e audio, ovvero una significativa parte del vasto repertorio fotografico e documentaristico inedito dell’archivio del Centros de Estudios Che Guevara a L’Avana, riveleranno al pubblico, intimamente, una delle personalità che più profondamente ha segnato un’epoca, divenendo un’icona rivisitata molto spesso nella cultura di massa da cineasti, cantanti, fumettisti e letterati.

Più comunemente è rappresentato il viso, opera dell’irlandese Jim Fitzpatrick e basata sulla fotografia di Alberto Korda del 1960 intitolata Guerrillero Heroico, ma l’intento della mostra Che Guevara - Tú y todos, appare invece quello di restituire una dimensione intima e consapevole alla figura di un uomo che è stato figura cruciale del Novecento, "distaccandola dal mito del guerrigliero intransigente e senza paura, costruito dai media dell’epoca, sia a favore che contro a seconda dello schieramento politico di appartenenza", spiegano gli organizzatori. E sottolineano come l’esposizione sia pensata per un pubblico ampio e trasversale e come il visitatore sia posto al centro, in una connessione emotiva con il Che e il suo mondo.

La mostra racconterà l’uomo, il personaggio politico, la sua umanità, i suoi ideali per un mondo migliore e i suoi legami affettivi attraverso oltre 2mila documenti inediti e con un uso creativo della tecnologia digitale, per creare un’esperienza immersiva e saranno contestualizzati gli eventi storici e geopolitici di un periodo cruciale, dagli inizi degli anni ’50 alla fine degli anni ‘60, che ha profondamente influenzato più generazioni. Sono tre i livelli narrativi dell’esposizione ideata e realizzata da Simmetrico Cultura, curata da Daniele Zambelli, Flavio Andreini, Camilo Guevara (il figlio scomparso nel 2022 cui l’intero progetto è dedicat) e Maria del Carmen Ariet Garcia, con una colonna sonora originale composta da Andrea Guerra e la produzione di Alma.

Si parte da un livello narrativo, di stampo giornalistico che introduce immediatamente il visitatore al quadro geopolitico dell’epoca, ponendo le basi per comprendere il contesto in cui Che Guevara ha vissuto e agito. Il secondo livello è quello biografico, con gli eventi pubblici e privati della vita del celebre comandante, dai suoi intensi discorsi ufficiali alle riflessioni sull’educazione, la politica estera, l’economia, il significato della rivoluzione e la speranza nell’"Uomo Nuovo". Infine la narrazione più intimistica, attraverso diari e lettere ai familiari e agli amici, fino alle registrazioni inedite delle poesie che Guevara compose per la moglie Aleida. La mostra si conclude con un’installazione multidimensionale, realizzata dall’artista americano Michael Murphy, pioniere della Perceptual Art. L’opera, intitolata Che: ritratto di Ernesto Guevara, è una ricostruzione tridimensionale del celebre ritratto fotografico del Che fatto da Alberto Korda, capace di trasformarsi nella sua altrettanto iconica firma.