Il Southern rock dei Lynyrd Skynyrd

Prosegue l’affollato programma del Ferrara Summer Festival che propone stasera in paizza Ariostea il concerto dei Lynyrd Skynyrd, leggendaria rock band americana, come tappa del loro tour europeo ’Celebrating 50 Years’, segnando così il loro ritorno in Italia dopo qualche anno di assenza. I Lynyrd Skynyrd sono noti per essere una delle band più influenti del Southern rock, un genere che mescola elementi di blues, country e rock. Ad aprire la serata, si esibiranno Simon McBride e Deborah Bonham Band.