Il Trio Concept debutta a Bologna con la rassegna di Musica Insieme

Domani sera all’auditorium Manzoni di Bologna, Musica Insieme accoglierà il debutto per i ’Concerti 2024/25’ del Trio Concept (ex Trio Chagall), primo ensemble italiano della storia a ottenere riconoscimenti internazionali prestigiosi come il Premio Ycat Artist per i migliori giovani talenti della classica e l’Echo Rising Star per la Stagione 2025/26. E a proposito del suo debutto all’Auditorium Manzoni, il Trio – composto da Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte – commenta: "Ogni sala nuova è per noi una scoperta! L’esperienza in diversi teatri ci ha insegnato che ogni luogo ha una propria identità e ogni pubblico reagisce in modo differente. Debuttare all’Auditorium Manzoni sarà un’esperienza speciale: abbiamo già avuto modo di conoscere il pubblico di Musica Insieme e ne ricordiamo la grande disponibilità".

Il concerto sarà anticipato, domani mattina dall’appuntamento conclusivo di ’Che Musica, Ragazzi!’, ciclo di incontri gratuiti di Musica Insieme dedicati agli alunni delle scuole elementari e medie, che si terrà alle 10,30 al Conservatorio Martini di Bologna.

Per il pubblico del concerto serale il Trio Concept creerà vere e proprie narrazioni sulle note di Schumann e Mendelssohn, che in un affascinante gioco di specchi s’intrecceranno a Fremde Szene III (1983), capolavoro di Wolfgang Rihm, scomparso meno di un anno fa, esponente della corrente novecentesca denominata Neoromanticismo.