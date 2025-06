Il trio francese Nebelmeer stasera nel Chiostro di Santo Stefano

Da oggi e fino all’ 8 luglio riparte a Bologna l’ormai tradizionale rassegna en plein air ’Talenti’, uno dei tanti fiumi musicali che animano la vita culturale cittadina grazie al lavoro di Bologna Festival. Nello splendido chiostro della basilica di Santo Stefano, conosciuta anche come le Sette Chiese, con sei appuntamenti cameristici dedicati ai giovani musicisti più brillanti del panorama europeo, ’la rassegna Talenti’ seguirà le orme di alcuni dei concorsi più importanti quali, in questa edizione, Premio Trio di Trieste e Premio Venezia, per proporre il meglio della musica da camera del futuro.

Così questa sera alle 21 nel Chiostro saranno di scena i componenti del Trio Nebelmeer: Loann Fourmental al pianoforte, Arthur Decaris al violino e Florian Pons violoncello. Il trio francese Nebelmeer – Mare di Nebbia – il cui nome trae ispirazione dal celebre dipinto romantico di Friedrich ’Viandante nella Nebbia’, propone musiche di Schubert, Mendelssohn, Ravel.