’Imola in musica’ celebra il ’Gallo’. Una mostra racconta il bassista

In concomitanza di Imola in musica – che da domani per nove giorni porta concerti a ingresso gratuito in tutta la città con protagonisti come Willie Peyote, Sarah Toscano e Albertino in piazza Matteotti– la città sul Santerno rende omaggio a uno dei suoi artisti più amati. Da oggi al 28 settembre, la Galleria della Fondazione (in piazza Matteotti) ospita Siamo solo io, mostra dedicata a Claudio Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi, il Gallo. Un viaggio tra esordi, successi e sfide di una vita tra alti e... ‘bassi’.

L’esposizione, curata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola racconta il percorso umano e artistico di Golinelli attraverso strumenti, foto, oggetti iconici e memorabilia. Un intero piano è dedicato alla sua carriera, mentre al piano superiore un percorso fotografico di Marco Isola coglie l’anima più intima del musicista. Inaugurazione oggi alle 18. Ingresso gratuito. Orari di apertura del primo weekend: oggi 18-23; domani e domenica 10-13 e 15-23. Dall’invasione di artisti nelle strade di Imola a quelle dei Buskers, a Ferrara fino a domenica. E dal rock di Vasco a quello di Gianna Nannini: l’artista mercoledì è arrivata nella città estense dove è stato assegnato un premio che porta il suo nome.