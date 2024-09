’Imola in Musica’ scalda i motori. Spazio a Colapesce Dimartino

di Francesca Pradelli

Imola dà inizio al weekend più atteso della ventottesima edizione del festival ’Imola in Musica’: ad animare piazza Matteotti con il palco e due maxischermi ci saranno eventi e grandi concerti con ospiti sensazionali. Si comincia stasera, alle 21,30, con i protagonisti del concertone sul palco principale del festival, gli artisti di punta di questa edizione: il duo siciliano Colapesce Dimartino (nella foto). I cantautori, all’anagrafe Lorenzo Urciullo (Colapesce) e Antonio Di Martino (Dimartino), hanno raggiunto la notorietà a Sanremo con ’Musica Leggerissima’, un successo straordinario certificato Quintuplo Disco di Platino, e giungono nella città dell’Orologio in occasione del festival imolese per il loro tour ’Lux Eterna Beach 2024’, che richiama il nome dall’album uscito nel 2023. "Sono artisti di grande talento, conosciuti per il loro stile unico, caratterizzato da testi profondi e melodie coinvolgenti", ha commentato l’assessore alla Cultura e Politiche Giovanili, Giacomo Gambi, riguardo al loro arrivo. "Siamo orgogliosi di poter offrire questo spettacolo eccezionale a tutti i nostri concittadini".

Domani sera, invece, il palco principale di piazza Matteotti si caricherà di energia con un grande dj set di musica non-stop dalle 19 fino all’una, sulla scia del successo della serata dell’anno scorso con Paolo Noise e Marvin & Andrea Prezioso. Lo show inizierà con i due dj imolesi DJ Andrea Terranova e LIL.ZUTTT, accompagnati da Andrea Bellemani, vocalist e speaker radiofonico. Si proseguirà con la prima grande star della serata, Baby K, che salirà sul palco insieme a sei ballerine per far ballare il pubblico sulle sonorità latin pop dei suoi pezzi. Tra i suoi più grandi successi, spicca ’Roma-Bangkok’ del 2015, con cui l’artista si è aggiudicata l’unico Disco di Diamante al femminile e ha venduto oltre mezzo milione di copie.

Successivamente, a darle il cambio, salirà sul palco il duo di dj Merk & Kremont, all’anagrafe Federico Mercuri e Giordano Cremona, in attività dal 2013, anno in cui hanno pubblicato la loro prima hit dance internazionale, ’Tundra’. Negli anni, si sono esibiti sui più grandi palchi internazionali, dall’Ultra Music Festival a Miami fino a Tomorrowland in Belgio. Nel 2023, il duo ha calcato il palco dell’Ariston in occasione della serata dei duetti del Festival di Sanremo, insieme al duo pop storico Paola & Chiara, con cui hanno presentato il singolo ’Furore’, certificato Disco d’Oro dalla FIMI. "Siamo entusiasti di essere ospiti in quest’occasione e non vediamo l’ora di suonare davanti a un pubblico così speciale e numeroso – ha dichiarato Giordano Cremona –. Per l’occasione, suoneremo delle nuove canzoni per la prima volta e siamo curiosi di conoscere i feedback del pubblico".

Il festival si concluderà domenica con un gran finale affidato al concerto dell’Orchestra Senzaspine, formazione sinfonica nata a Bologna nel 2013 e con osciuta per il suo approccio scanzonato, ma sempre musicalmente impeccabile, ai grandi compositori classici. L’Orchestra ospiterà il soprano Eva Macaggi, in piazza Matteotti a partire dalle 21. Il concerto sarà un viaggio attraverso differenti generi musicali, includendo colonne sonore con un tributo a Rota e Morricone, oltre a brani di musica leggera e pezzi pop in omaggio alla musica italiana, da Modugno a Dalla.