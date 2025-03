Incamminati, premi a Canè e Alpi

Un appuntamento consolidato che sta per ritornare. La tradizionale Tornata di primavera dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, antico sodalizio istituito nel 1660 dal letterato Bartolomeo Campi, si terrà domenica 16 marzo. Si comincia dal mattino, alle 9.30, al teatro dei Sozofili, in piazzale Enrico Berlinguer a Modigliana (Forlì-Cesena), su un tema assolutamente attuale: Nuovi orizzonti internazionali e fattori economici.

Il programma prevede i saluti agli intervenuti del professor Venerino Poletti, presidente dell’Accademia degli Incamminati e della Tornata e del sindaco di Modigliana Jader Dardi. Si procederà poi alla consegna del Vincastro d’Argento – Premio a una Vita, la più importante onorificenza destinata al socio che abbia ben meritato dando valore alla sua vita per l’esemplare condotta e i risultati raggiunti. Quest’anno il riconoscimento andrà a Vittorio Alpi, industriale modiglianese e a Gabriele Canè, giornalista già direttore de Il Resto del Carlino e della Nazione. Successivamente interverranno per le loro relazioni due ex presidenti dell’Accademia: il senatore Pier Ferdinando Casini, già presidente della Camera dei Deputati, e il Cavaliere del lavoro Antonio Patuelli presidente di Abi e del Gruppo Cassa di Ravenna S.p.A. Le conclusioni sono affidate a Venerino Poletti.

L’Accademia degli Incamminati ha ancora oggi lo scopo di promuovere e diffondere le conoscenze umanistiche e scientifiche nel quadro dell’unità e universalità della cultura.

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet www.accademiaincamminati.it.