Incontri nel segno dell’intelligenza. Musica, film e mostra con la Milanesiana

Dal 2 al 5 luglio, le luci del Teatro Ventidio Basso si accendono su La Milanesiana, la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che per la sua 26esima edizione fa tappa ad Ascoli con un programma ricco e articolato. Quattro serate – più una mostra d’arte – che intrecciano musica, cinema, teatro, letteratura e filosofia, sotto un unico, potente filo conduttore: l’intelligenza. Una parola scelta non a caso, ma con la consapevolezza del suo valore simbolico e intesa come strumento per orientarsi in un mondo sempre più complesso.

Si parte mercoledì 2 luglio con la leggenda della musica italiana Rita Pavone, protagonista dell’evento ‘Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro’ (titolo che contiene anche la citazione del testo di una canzone di Pierangelo Bertoli, ’A muso duro’). In dialogo con l’editore Mario Andreose, ripercorrerà la sua straordinaria carriera tra storia e innovazione per poi esibirsi in un concerto che, proprio come vuole il titolo dell’evento, proporrà nuovi brani e grandi successi del passato. Giovedì 3 luglio, con ‘Cantami di un sogno’, la musica di Cristina Donà, accompagnata da Saverio Lanza, incontrerà il mondo visionario dei Terconauti. La musa del rock d’autore non porterà sul palco solo la sua straordinaria voce: i brani saranno accompagnati da momenti narrativi e visuali, creando un tessuto sonoro e visuale coerente con il tema del sogno. Ad affiancarla, i Terconauti (Damiano e Margherita Tercon, insieme al regista Philippe Carboni) porteranno in scena la loro storia personale fatta di determinazione e lotta agli stereotipi in nome dell’inclusione. Un evento che mescola realtà e immaginazione, arricchito dalla proiezione del film ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano, ispirato alla storia del trio e in particolare, al problema dell’autismo.

Il 4 luglio si apre alle 18 alla Pinacoteca Civica con l’inaugurazione della mostra ‘Il pensiero svelato nell’anatomia della natura’ dell’artista Maurizio Bottoni. La serata offrirà spazio anche al cinema e alla narrazione con ‘L’isola degli idealisti’, tratto dal romanzo di Giorgio Scerbanenco. Una lettura scenica affidata a Tommaso Ragno ed Elena Radonicich, seguita dalla proiezione del film omonimo, diretto dalla stessa Elisabetta Sgarbi.

La kermesse si concluderà sabato 5 luglio con ‘Fare un’anima’, lo spettacolo scritto e interpretato da Giacomo Poretti. Un monologo che punta a indagare con profondità e ironia il tema dell’esistenza dell’anima e il suo ruolo nella società moderna. Un momento teatrale che coniuga pensiero filosofico e leggerezza, accompagnato dalle musiche di Ferdinando Baroffio. I biglietti cortesia, al costo simbolico di 5 euro, sono disponibili su Vivaticket. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale www.lamilanesiana.eu.

Valeria Eufemia