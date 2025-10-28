Incontri per scoprire il secolo americano

Tra le iniziative legate alla mostra, è stato organizzato un ciclo di incontri per approfondire Il secolo americano. Gli incontri, a ingresso libero, trovano spazio a Palazzo da Mosto (in via Mari 7, Reggio Emilia), alle 18.

Si comincia il 7 novembre con Archeologia del fototesto, con Michele Cometa (Università di Palermo) e Monica Poggi (curatrice della mostra). Il 28 novembre è in programma l’intervento di Andrew Spannaus, analista politico. L’utopia fragile del progresso è il titolo dell’incontro del 12 dicembre, con Pippo Ciorra del Maxxi Architettura.

Il 19 dicembre è la volta di Alla ricerca della sovranità perduta. L’America di Donald Trump. A parlarne sono Mario del Pero, professore di storia internazionale al Centre d’Histoire di Sciences Po, insieme al sociologo Massimiliano Panarari. Il 23 gennaio si parla di Margaret e le altre. Il secolo delle donne con Raffaella Baritono (Unibo) con Benedetta Salsi, capocronista del Carlino Reggio Emilia.

Tutti gli appuntamenti: www.palazzomagnani.it