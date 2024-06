Incontro a teatro con l’arte performativa di Marina Abramović

Speciale finissage, questa sera alle 21.30, al Teatro Rossini di Pesaro, per l’opera immersiva di Marina Abramović e Tin Drum, ’The Life’, un’esperienza cinematografica tridimensionale che dal 5 giugno al Centro Arti visive Pescheria, ha portato gli spettatori nel primo evento di arte perferformativa in realtà mista: una creazione che poteva nascere solo dal percorso artistico della Abramović, arricchito di costumi originali ed elementi acustici pensati ad hoc per invitare a una riflessione dedicata alla natura della memoria. Questa sera il pubblico assisterà alla conversazione tra Marina Abramović e Todd Ecker, sulla genesi di ’The Life’.