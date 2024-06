Inizia la ’Bella Estate’ di Tosca: "Un giro del mondo in musica"

Tosca, cantante e attrice eclettica, apre questa sera la stagione dei grandi concerti di Bertinoro nella suggestiva cornice dei giardini della rocca. In particolare l’appuntamento odierno è inserito nel Drinkin’Jazz Festival che si apre alle 19 con la voce calda di Julian Taylor, mentre alle 21,15 è atteso, appunto, il Tosca 6et.

Si tratta anche della prima di una tournée che la vedrà impegnata anche questa estate?

"Torno live quest’estate con un concerto che già nel nome La Bella Estate, con un voluto richiamo letterario, racchiude tutto il calore e l’energia che voglio portare con me sul palco".

Cosa porterà in scena?

"Ci saranno brani conosciuti, ma anche parecchie novità". Sarà un prolungamento di ‘Marabeza’?

"L’anno scorso si è chiuso il lungo e meraviglioso viaggio di Morabeza. Dopo tanto lavoro e tante soddisfazioni, avevo scelto di fermarmi per dedicarmi appieno al nuovo progetto, oltre al mio impegno come artista residente dell’Auditorium Parco della Musica di Roma Ennio Morricone".

Ma questa sera sarà sul palco a Bertinoro, cosa è cambiato da quella decisione di fermarsi un attimo?

"Le richieste sono state tante, tantissime. Allora, dopo una lunga riflessione, io e i miei musicisti abbiamo deciso di concederci un altro giro di giostra. Quest’estate, quindi, saremo di nuovo in giro per l’Italia con un ‘sussidiario estivo’, un sunto di tutto quello che abbiamo proposto negli ultimi anni; ma non mancheranno certo le sorprese".

In questi ultimi anni ha fatto un vero e proprio giro del mondo. Andremo con lei da qualche parte anche questa sera?

"Vi porterò in una grande festa della world music. Canteremo in varie lingue del mondo, facendo incursioni in terreni che non sono sempre nostri. Abbiamo preso qualcosa dai vari posti dove siamo stati: Paraguay, Brasile, Spagna, Portogallo, ma anche Roma, Napoli".

Con lei sul palco una grande formazione.

"Tutti grandi artisti con una bella carriera da solisti, siamo una magnifica crew. Giovanna Famulari (cello, piano, voci), Massimo De Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (percussioni e batteria) Fabia Salvucci (voci e tamburi a cornice), Arabella Rustico (contrabbasso)".

Si tratta della sua prima volta a Bertinoro?

"Sì, una prima assoluta che mi riempie di emozione".

Come proseguirà il suo tour? "Il calendario è ancora in aggiornamento perché, come dicevo, le richieste sono veramente tante. Per ora di sicuro ci sono 13 appuntamenti che ci vedranno impegnati fino alla fine di settembre. Il 21 giugno saremo a Loreto, a luglio andremo a Taranto, Pratovecchio Stia e Montalcino, in agosto sarà la volta di Crotone, Reggio Calabria, Siracusa, Counmboscuoro e Bocca Ombrone, per poi finire a settembre a Castelfidardo e Todi".