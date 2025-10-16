Ironia e indagini fra Rimini e Riccione. Le riprese della serie tv ’Cagnaz’

Ciak, si gira! Tra Rimini, Riccione e dintorni sono in corso le riprese di Cagnàz, nuova serie Rai, diretta da Alessandro Roia, che vede protagonista Guido Caprino, già interprete di numerose fiction televisive e film per il grande schermo. Con lui nel cast Eugenio Franceschini, Dora Romano e Sergio Romano. Ideato da due emiliani doc, Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore, nonché conduttore radiotelevisivo, e Giampiero Rigosi, scrittore e sceneggiatore, il progetto è un mix di azione, ironia e tensione narrativa. Articolato in otto episodi da 50 minuti, da girare in circa quattordici settimane, porta in scena personaggi e storie dalla profonda e inaspettata umanità in una Rimini in bilico tra la magia felliniana, le luci delle discoteche e la lunga mano della ‘Ndragheta. Coprodotta da Rai Fiction e Garbo Produzioni di Maite Carpio, in collaborazione con Rai Com e con il sostegno della Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission, tra crime e ironia la serie prevista in prima serata su Raidue, si dipana intorno alle indagini dell’ispettore Marco Cagnani. Soprannominato ’Cagnàz’, è un poliziotto astuto, anticonformista, ma geniale, fuori dagli schemi che lo portano a vivere in base a regole tutte sue. Più di tanti altri è un grande conoscitore dei segreti della Riviera romagnola e del crimine locale.

Cresciuto tra bagnini e pescatori, ha come casa la sua barca ormeggiata nella darsena di Rimini, dove vive con l’inseparabile Bobmarley, ex segugio dell’antidroga. Al fianco di Cagnaz, il meticoloso e rigoroso Ossani (Franceschini), inizialmente diffidente. I due formano così la coppia di agenti più improbabile della Riviera, brillante e irriverente. Verrà la resa dei conti anche per Maria Caterina Picciaferro, detta ’la Zia’ (Dora Romano), spietata boss della ’Ndrangheta. Incastrarla è l’ossessione di Cagnàz. Tra le location prescelte anche Riccione, in particolare la spiaggia libera alla foce del Marano, l’ospedale Ceccarini e l’hotel Promenade altre scene verranno girate nella scenografica cornice dello storico Grand Hotel.

"Abbiamo sostenuto questo progetto con il bando nazionale del 2024 – premette Fabio Abbagnato, responsabile dell’Emilia-Romagna Film Commission –. Siamo contenti di tornare a collaborare con la casa di produzione Garbo, con la quale avevamo collaborato per gli ultimi episodi de L’ispettore Coliandro, trasmessi dalla Rai. Siamo ancora più contenti e curiosi di capire cosa ci racconteranno le penne di Lucarelli e di Rigosi dell’umore romagnolo, incrociato con la loro capacità di intrecciare storie e misteri". E aggiunge: "I progetti vengono sostenuti per vari motivi, per la qualità, per la valorizzazione territoriale e per l’impatto economico, in questo caso c’è la qualità della scrittura, l’impatto economico, perché gireranno molto in Romagna, c’è la valorizzazione territoriale, perché la scrittura tocca diversi punti delle province, soprattutto di Rimini e qualcosa nel Forlivese, quindi in Cagnàz c’è proprio tutto".