Ivano Marescotti è morto, l’attore aveva 77 anni

L'attore Ivano Marescotti è morto a 77 anni

Ravenna, 26 marzo 2023 – E’ morto Ivano Marescotti. L’attore bagnacavallese aveva 77 anni. Era da qualche giorno ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia. Lascia la moglie Erika Leonelli, sua ex allieva e la figlia Iliade, nata dal precedente matrimonio.

Il matrimonio

Marescotti aveva sposato Erika Leonelli un anno fa esatto, il 26 marzo 2022, nella cornice della sua Villanova, frazione di Bagnacavallo. Avevano pronunciato il sì in mezzo ai ricordi e alle storie custodite dal Museo delle Erbe Palustri, usando, per suggellare l’unione, la lingua doc della terra di Romagna, il dialetto.

L’accademia teatrale

Proprio pochi giorni fa, inoltre, aveva presentato a Ravenna la sua Accademia Marescotti. Pur continuando la collaborazione con il Circolo degli Attori e con le istituzioni ravennati, l’attore aveva deciso di mettersi in proprio dopo sei anni di proficua attività, dando continuità alla struttura didattica esistente che sarebbe ripartita dal prossimo novembre.

I primi passi come attore

Nato a Villanova di Bagnacavallo il 4 febbraio 1946, dopo il diploma al liceo artistico Nervi-Severini Marescotti lavora per dieci anni all'Ufficio Urbanistica del Comune di Ravenna. Nel 1981, però prende la decisione che dà avvio alla sua carriera: si licenzia e inizia a fare l’attore a tempo pieno. Lavora con grandi nomi come Leo de Berardinis, Mario Martone, Giorgio Albertazzi e il ravennate Marco Martinelli. L'esordio al cinema è del 1989, nel film ‘La cintura’.

I grandi film e i premi

Nella sua carriera Marescotti recita in oltre cinquanta film, lavorando con registi quali Ridley Scott e Roberto Benigni, nonché Pupi Avati, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati. Gli apprezzamenti non si lasciano attendere e per Marescotti arrivano sei candidature al Nastro d'argento, che vince nel 2004 per l'interpretazione nel cortometraggio Assicurazione sulla vita di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani.

La Romagna e il recupero del dialetto

Nel 2002 il Comune di Conselice gli affida la gestione del teatro comunale dove, oltre a gestire un cartellone teatrale nazionale, progetta e produce i propri spettacoli. Nel 2004 costituisce la Patàka Srl con la quale gestisce le proprie proposte culturali.

Intenso e incessante il suo lavoro di recupero del dialetto romagnolo prima sui testi di Raffaello Baldini. Particolare la sua rilettura e riscrittura di grandi come Dante (Dante, un patàca ispirato alla Divina Commedia) e Ariosto (Bagnacavàl, una contaminazione tra il basso romagnolo e l'Orlando Furioso).

L’addio al cinema di Ivano Marescotti: l’intervista