La bellezza non ha età. Ecco le Reginette di oggi

L’estate è tempo di leggerezza, ma anche un concorso come ’Miss Reginetta d’Italia Over 2024’ è ormai occasione per mandare messaggi importanti. "Celebriamo la bellezza e la gioia di essere donne – ha detto a Riccone Matilde Brandi durante la serata finale – ricordando i diritti conquistati e la lotta contro i femminicidi". Alla kermesse di Alessio Forgetta sono state consegnate tre corone a professioniste, mamme e donne. Per Miss Reginetta Over Junior (30-40 anni) la fascia è andata a Erika Boldi, 31 anni di Arezzo istruttrice di fitness; Miss Reginetta Over Lady (41-50 anni) è stata eletta Elena Rossi, 42 anni di Capriolo (Brescia), insegnante; Paola Diani, 60 anni, veronese e farmacista è stata incoronata Miss Reginetta Over Senior (51-60 anni).

La prossima serata dedicata alla bellezza è sabato a Riccione all’Opera Beach Club con la finale delle 80 giovanissime in gara per Miss Reginetta d’Italia 2024