La danza fa festa a Civitanova. Si apre la stagione delle stelle

di Chiara Marinelli

Oggi su il sipario sul festival Civitanova Danza che compie 31 anni e fino al 28 settembre si conferma vetrina dell’arte coreutica su iniziativa della Città di Civitanova Marche, dell’Azienda Teatri di Civitanova e dell’Amat con il contributo di MiC e Regione Marche. Per il festival dedicato al maestro Enrico Cecchetti dodici appuntamenti con artisti italiani e internazionali, prime assolute e residenze a conferma dello slogan ’Civitanova danza tutto’ che accompagna da qualche anno la manifestazione. Sono tantissimi gli artisti italiani impegnati nelle maggiori compagnie di danza del mondo, eccellenze che hanno conquistato il pubblico internazionale.

Ad alcuni di essi Civitanova Danza dedica una vera e propria festa d’avvio dell’edizione 2024 stasera alle 21,30 al Teatro Rossini con Dancing Italy Gala, in esclusiva per il festival. Brilleranno per Civitanova Danza le stelle Giada Rossi e Alessandro Riga (Compañia Nacional de Danza – Madrid) e accanto a loro altri talenti italiani affiancati dai partner con cui condividono il palcoscenico nelle prestigiose compagnie di cui fanno parte: Daniele Bonelli con Futaba Ishizaki (Ballett Am Rhein – Düsseldorf), Lorenzo Lelli con Elizabeth Partington (Ballet de l’Opéra National de Paris), Danilo Lo Monaco con Romina Belen Contreras (Czech National Ballet – Praga).

Lo spettacolo, di grande raffinatezza curato da Paola Vismara, da sempre amica di Civitanova Danza e garante della grande qualità della proposta, è dedicato ai 100 anni dalla nascita di Vittoria Ottolenghi, scrittrice, giornalista e direttrice della prima edizione di Civitanova Danza.

Il ricco programma del Gala attraversa un repertorio sia classico sia contemporaneo, capace di soddisfare le aspettative degli amanti della tradizione così come di quelli delle espressioni più contemporanee. Le coreografie che compongono questo entusiasmante viaggio nella grande danza internazionale sono Spartacus di Yuri Grigorovic, Winter di Demis Volpi, Corsaro di Marius Petipa, Vertigo di Mauro Bigonzetti, La morte del cigno di Michel Fokine, Les Bourgeois di Ben Van Cauwenbergh, Onegin di John Cranko, Ebony Concerto di Demis Volpi, Don Chisciotte di Marius Petipa e infine Cor Perdut di Nacho Duato.

Poi il 4 luglio ’Room 7’ di Carolyn Carlson - Tero Saarinen in prima assoluta. Informazioni e biglietteria al Teatro Rossini.