’La dolce vita’ nell’aria. Paracadutisti a raccolta

Il cielo sopra Fano ieri era carico di nubi, ma l’entusiasmo a terra era già alle stelle. Ha preso ufficialmente il via – anche se il primo giorno è stato letteralmente ’mangiato’ dal maltempo – la terza edizione de La dolce vita, il grande evento europeo di paracadutismo in corso fino al 22 giugno all’aeroporto Enzo e Walter Omiccioli. In città sono arrivati circa 150 paracadutisti da tutta Europa: tedeschi, olandesi, slovacchi, ucraini, francesi, inglesi, perfino qualche presenza da Singapore. "Li abbiamo visti arrivare già due giorni fa, con famiglie al seguito, attrezzature, entusiasmo e voglia di prendere quota", racconta Daniele Fraternali, uno degli organizzatori. L’evento, organizzato insieme a Turbolenza Skydive Fano e curato sul campo da Roberto Mascio, richiama ogni anno skydiver professionisti da tutto il continente. Due aerei in volo continuo permetteranno lanci spettacolari in formazione, anche con gruppi da 40-45 paracadutisti contemporaneamente, dando vita a coreografie mozzafiato visibili a occhio nudo da tutta la città. "Non si tratta di record mondiali, ma di esibizioni finalizzate al divertimento, allo spettacolo e alla condivisione", precisa Mascio. Nessuna competizione, quindi, ma puro spirito di squadra e passione per il volo in caduta libera, con videomaker professionisti a documentare ogni istante. I lanci – tempo permettendo – riprenderanno già da oggi, dalle 9 del mattino fino al tramonto, e continueranno domani, con la stessa modalità. "È uno spettacolo che chiunque può venire a vedere – spiega Mascio – perché le vele colorate si vedono anche dal centro storico".

’La dolce vita’ è ormai un appuntamento fisso nell’estate fanese. Nato come evento itinerante in giro per il mondo, da tre anni ha trovato casa a Fano, dove il paesaggio, la logistica e l’accoglienza sembrano fatte su misura. Oltre allo spettacolo in cielo, La dolce vita è anche un’opportunità economica e turistica per il territorio. "Con eventi come questo – aggiunge Fraternali – riempiamo campeggi, alberghi, B&B. È un bel modo per raccontare Fano nel mondo, da una prospettiva diversa: quella che si gode da mille metri d’altezza". Il sole, a quanto pare, sta per fare capolino. E quando succederà, a Fano si tornerà a volare.

