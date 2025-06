La frutta e il pesce, che matrimonio

Benedetta

Cucci

La frutta e il pesce. Due materie prime che la Romagna ha in fortunata e abbondante dotazione da sempre, divengono ingredienti sorprendenti di questa estate 2025, inseguendo le tavole stellate che possono ispirare le cucine di tutti i giorni. Ne ho avuto conferma qualche sera fa in un bell’evento riminese, ’Vengono dal mare’, ideato da Fausto Fratti, dove si è preso in considerazione un ricettario di una "macroregione", quella Adriatica, possibile nuova destinazione turistica che unisce tanti punti di gusto e culture. Le cozze si sposavano con le albicocche ma anche con gli scampi (con la complicità del peperone), la triglia col melone e le mazzancolle con le ciliegie. Uno sposalizio memorabile che deve seguire solo due regole ferree: materie prime fresche e di qualità, come quel pesce sbarcato la mattina dal peschereccio che ha fatto brillare gli occhi agli chef, sempre pronti a confrontarsi con l’eccellenza. Compiti per l’estate, inventate la vostra ricettina dolce/salata.