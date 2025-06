La magia delle sere estive. Byron e Risorgimento, porte aperte ai musei

Il fascino dei Musei Byron e del Risorgimento nel gioco di ombre e luci della sera, la narrazione del poeta inglese e dei Carbonari, di Garibaldi e della contessina Guiccioli nel contesto magico delle serate estive, in un palazzo incantevole e nella corte nobile che incanta visitatori di tutto il mondo e inviati da ogni latitudine, dall’Indonesia al Canada, dal Messico al Regno Unito.

È la grande novità di luglio e agosto per i turisti e i visitatori di Ravenna, che troveranno i Musei Byron e del Risorgimento aperti anche di sera tutti i mercoledì, dal 2 luglio al 27 agosto, fino alle 22, nel contesto del programma di ‘Mosaico di notte’.

Un’occasione per visitare i Musei nelle fresche sale del Palazzo, per fare una tappa alla Taverna Byron dove il poeta aveva il suo zoo e dove nascondeva le armi da lui stesso acquistate per i Carbonari, e al bar l’Incontro, sotto i portici che hanno ospitato, tra decine di migliaia di visitatori di questi primi sei mesi di vita dei Musei, anche la ‘Literary Reception’ della Queen’s Reading Room della Regina Camilla, il 10 aprile scorso.

Visto il grande successo di visite, di ospiti istituzionali anche internazionali di primissimo livello e di attenzione mediatica mondiale registrato nei primi mesi di vita, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che ha fortemente voluto, sostenuto e realizzato i Musei, ha deciso di prolungare le aperture eccezionalmente per tutto il periodo estivo nei mercoledì di ‘Mosaico di Notte’.

Il nuovo orario in queste giornate sarà quindi dalle 10 del mattino alla 22 di sera: dodici ore piene di cultura, letteratura e storia nei Musei più moderni e inclusivi al mondo, apprezzatissimi a tutte le età per la narrazione capace di coinvolgere grazie alla realtà immersiva ed ai contenuti digitali, tutti i visitatori, dai bambini più piccoli, agli esperti studiosi di Byron e del Romanticismo letterario.

Per approfondireð 0544 482838 e 0544 35404. Per informazioni tramite indirizzo di posta elettronica: info@visitravenna.it.