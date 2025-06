La ’Magia in Movimento’ di Kledi. Stasera si danza con le stelle

Duplice appuntamento con Kledi Kadiu a Riccione. L’apprezzato ballerino, attore e coreografo, nativo di Tirana e riminese di adozione, questa sera alle 22 salirà sul palco di piazzale Roma per lo show, da lui diretto e ideato ’Magia in Movimento’ che coinvolgerà étoile internazionali, nonché alcune ’stelle’ di Amici e giovani talenti. Presente anche l’attore Simone Montedoro in veste di narratore. Domani alle 5 di mattina invece, sulla spiaggia libera del Marano (zona 133), con i danzatori della MM Contemporary Dance Company, aprirà invece la rassegna ‘Albe in controluce’, i concerti al sorgere del sole con il Bolero di Ravel. Seguirà Syria accompagnata alla chitarra da Tony Canto, con il concerto ’A questo punto… la voglia, la pazzia’, omaggio a Vinicius de Moraes, Toquinho, Sergio Bardotti e Ornella Vanoni.

Kledi, cosa proporrà stasera?

"Lo spettacolo sarà aperto da tre balletti degli allievi dell’Accademia Antonella Bartolacci Riccione Danza, scuola molto conosciuta. Il galà ospiterà poi colleghi di fama internazionale che si esibiranno su pezzi di repertorio classico, contemporaneo, ma anche moderno. A narrarlo per intero sarà l’attore Simone Montedoro con piccoli estratti di storia dei vari balletti, spiegando il perché e come nascono brani come la Carmen, il Don Chisciotte e altri. Andremo avanti per un’ora e cinquanta minuti".

Tra le star chi vedremo?

"Tra i quaranta ballerini ci saranno fuoriclasse come Dinu Tamazlacaru e Iana Salenko, primi ballerini dello Staatsballett di Berlino, Alejandro Virelles, già primo ballerino del Ballet Nacional de Cuba, la stella giapponese Shiori Kase, Rachele Buriassi ed Esnel Ramos, primi ballerini dei prestigiosi Grands Ballets Canadiens. Sul palco pure Ruika Yokoyama, prima ballerina del Teatro Nazionale della Georgia, con Giordano Bozza, protagonista sulle scene internazionali. Non mancheranno infine Simone Nolasco, ballerino professionista del talent Amici, tra i più bravi d’Italia, e Daniele Doria, di Amici 2024".

Dopo poche ore la danza riprende all’alba...

"Si continua al in spiaggia con quattro danzatori della MM (Michele Merola) Contemporary Dance Company, che assieme a me interpreteranno il ’Bolero’ di Ravel con coreografia di Michele Merola. Sarà un’esibizione inedita, incorniciata dal giovane compositore Demetrio Cecchitelli, che tesserà suggestivi prologhi e interludi sonori".

Perché la scelta del Bolero?

"L’avevo ballato con una compagnia tanti anni fa. Nel momento in cui col coordinatore degli eventi, Simone Bruscia, abbiamo lavorato sulla scelta, ho pensato a una musica che pian piano prendesse ritmo fino a un’esplosione finale. Così ho subito optato per Bolero, musica che gradualmente cresce d’intensità".

Si è mai esibito al sorgere del sole?

"Questa è la prima volta. Non vedo l’ora perché credo sia molto suggestivo".

Tornerà in tv, magari dalla De Filippi?

"In tv faccio sporadiche partecipazioni, come ad Amici, non ho un programma fisso. Con Maria c’è una grande amicizia, un rispetto reciproco, ci conosciamo dal 1999. Ho lavorato circa 17 anni tra Amici, C’è posta per te e Buona domenica, la maggior parte del tempo l’ho dedicata a lei".

Come sarà la sua estate?

"Piena d’impegni. Ho stage in calendario in tutta Italia, isole compres

e. Farò una vacanza a metà agosto. Andrò in Albania per un particolare evento che ha da fare con il mare e la danza".

Nives Concolino