La magia sul ghiaccio. Pattinaggio, musica e danza tornano in pista . Si accende Bol On Ice

Niente è più camaleontico dell’arte. Che si muove, si trasforma e reinventa. L’arte che cambia aspetto in base all’artista che abbraccia e che diventa un’opera quando è guardata dallo spettatore. L’arte è arte, in tutte le sue forme. Quella di cui raccontiamo si sviluppa sull’eleganza dei movimenti, sulla velocità che è sinuosa e sulla musica che trasforma ogni passaggio in poesia. Una miscela di sport e spettacolo dal valore magico. Un’arte, questa, che prende vita solo sul ghiaccio. La magia del pattinaggio artistico sul ghiaccio torna con Bol On Ice, domani sera alle 21 a Casalecchio di Reno (Bologna), nella cornice dell’Unipol Arena. Sarà una serata, ormai diventata tradizione, in cui ammirare la bellezza della disciplina, che si incrocerà con altre arti, sprigionando emozione, energia ed eleganza. Canto, danza, teatro e pattinaggio saranno unite in uno spettacolo dalla durata di due ore, in cui in pista ci saranno i volti più noti del pattinaggio su ghiaccio. Fuoriclasse e talenti innati pattineranno e danzeranno nell’Unipol Arena, immergendo gli spettatori nella magia della disciplina e dell’arte.

Un cast d’eccezione, non solo per successi e bravura, ma per la capacità innata di coinvolgere e avvolgere chi guarda le performance sportive e spettacoli, anche chi, del pattinaggio su ghiaccio, ne è solo affascinato. Punta di diamante, Ilia Malinin, campione mondiale di soli vent’anni. Figlio d’arte (Tatiana Malinina e Roman Skorniakov), Malinin sarà la stella dello show, unico al mondo a eseguire il quadruplo Axel. E quando il talento incontra la dedizione, il risultato è perfezione. Perfezione incarnata anche dai campioni europei nella specialità di coppia Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, icone di Bol On Ice per salti, giri e profonda sintonia. A solcare la pista, i fuoriclasse azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri, campioni europei nella danza e Nina Pinzarrone, medaglia di bronzo agli europei per il Belgio. È innato il talento dell’astro nascente kazako Mikhail Shaidorov, che sarà in pista domani, uno dei pochi atleti in grado di competere con Malinin per i salti quadrupli.

Volti giovani daranno spazio alla propria arte: attesi i campioni mondiali juniores nelle coppie Anastasiia Metelkina (19 anni) e Luka Berulava (22 anni), i vicecampioni europei Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. D’incanto saranno le esibizioni di Tommaso Cortini e Micol Mills, vicecampioni mondiali senior in coppia e di Yuri Allegranti ed Elisa Cavina, vicecampioni mondiali junior nella specialità su rotelle, che verranno sostituiti dalle lame per cimentarsi con il pattinaggio sul ghiaccio. A guardare con il naso all’insù i campioni in carica, circa duecento bambini atleti pattinatori di diverse società sportive, accompagnati dalla coreografia di Carol Buelloni. I fuoriclasse sui pattini incontrano poi il fuoriclasse del teatro musicale, Giò Di Tonno, guest star dello show. Il protagonista di Notre Dame de Paris metterà a disposizione dello spettacolo il suo talento, interagendo con i pattinatori. In alcuni momenti, infatti, la voce di Di Tonno darà vita agli immortali brani musicali di Notre Dame de Paris, su cui gli artisti eseguiranno una coreografia, e presenterà anche il nuovo musical I Tre Moschettieri, di cui è autore.

E nell’attesa dello spettacolo, giunto alla quarta edizione e preceduto da eventi da tutto esaurito, è l’organizzatore Fabio Signorini a scaldare l’attesa di chi assisterà allo show: "Un evento di sport e spettacolo che predilige e mette in mostra la componente spettacolare del pattinaggio artistico su ghiaccio – racconta –, che incanta e avvicina alla disciplina una larghissima fetta di pubblico, dagli appassionati dell’ambiente a chi non ha mai visto il pattinaggio, uniti dal linguaggio universale di musica, costumi, luci e disciplina". Un evento unico anche per il Comune di Casalecchio: "Un orgoglio ospitare la manifestazione che coniuga sport e spettacolo, avvicinando le persone alla disciplina – spiega il vicesindaco Paolo Nanni –. Questo evento fa bene a noi, ai giovani e al nostro paese".