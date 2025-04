La marea gentile del Bellaria Film Festival

"Spesso ai festival mi dicono: sei contenta che il 30% dei film è di registe? Ho voluto ribaltare la percentuale e quest’anno a Bellaria portiamo un 70% di film firmati da donne". Miglior tappeto rosso verso il cuore dell’edizione 43 del Bellaria Film Festival non ci poteva essere e la direttrice artistica Daniela Persico lo srotola molto soddisfatta. Perché dal 7 all’11 maggio la kermesse dal tema guida Una marea risale gentile – che aprirà con Ari di Léonor Serraille, alla presenza della regista, e chiuderà con Hot Milk di Rebecca Lenkiewicz – vuole proprio immaginare un mondo alla rovescia, aiutato anche dall’archivio del Festival di cinema indipendente romagnolo, recentemente digitalizzato, che mostra quante registe siano emerse negli anni Ottanta grazie a Bellaria.

"Molte si sono perse– dice Persico – e altre hanno avuto comunque un’elaborazione difficile della propria carriera, perché venivano dagli anni Settanta, un momento di lotta". E prosegue: "Ripensando all’ondata del #metoo e #nonunadimeno, che come ondate possono anche rifluire e finire, è importante che se ne parli ora e si renda evidente un dialogo tra generazioni, tra chi ha già vissuto la situazione di essere messa da parte e chi sta vivendo ora un momento di visibilità che in futuro potrebbe mutare".

Da questo dialogo nasce la nuova edizione che dà spazio a giovani e giovanissime e a chi ha fatto la storia del cinema italiano, come le ospiti della sezione Le avventurose, ovvero Ursula Ferrara, col suo cinema d’animazione sperimentale; Adriana Monti che ha dato la parola a donne invisibili; Emanuela Piovano e il suo tema predominante, il punto di vista delle donne, Antonietta De Lillo, tra le autrici lanciate dal Premio Casa Rossa. C’è anche Roberta Torre, e il suo cinema libero e selvaggio, a cominciare da Tano da morire, una "Emilia Perez" anni Novanta.

Nei cinque giorni di programmazione, che vedranno l’assegnazione (8 maggio) del Premio Speciale BFF43-I film che liberano la testa a Maura Delpero per Vermiglio (14 candidature per i David di Donatello), "il film più significativo dell’anno", saranno mostrati 58 film tra cui 38 anteprime italiane – anche delle sezioni competitive Casa Rossa e Gabbiano– e arriveranno in riva all’Adriatico tantissimi ospiti. Come i Manetti Bros. e Piergiorgio Bellocchio per parlare di "una factory per un nuovo cinema italiano" in occasione della proiezione (7 maggio) de L’oro del Reno di Lorenzo Pullega; Luca Marinelli (9 maggio) per l’anteprima nazionale del film Paternal leave della moglie Alissa Jung, girato in Romagna, dove recita e Giovanni Tortorici in concorso con Diciannove (10 maggio).

La serata d’apertura si terrà a Castello Benelli (che dà il nome al nuovo premio assegnato dal pubblico) e vedrà nel ruolo di madrina Carlotta Vagnoli che con i suoi canali social, contribuisce a sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Parteciperà anche l’attrice Isabella Ragonese e chiuderà Lunetta Savino, da poco sugli schermi con Diamanti, con le parole della pensatrice femminista Carla Lonzi a cui è ispirata la sua lettura. Il Premio Casa Rossa per la migliore interpretazione quest’anno è assegnato a Carlotta Gamba.