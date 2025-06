La Martini Big Band e Javier Girotto: omaggio a Gato Barbieri

Il Conservatorio Martini di Bologna rende un grande omaggio a Gato Barbieri. L’appuntametno è stasera alle 21 nella suggestiva piazzetta Trepponti di Comacchio.

L’energia, il pathos e la passionalità della musica di Barbieri tornano così a rivivere attraverso il concerto ’Last Tango’ della Martini Big Band (formata da studenti, ex studenti e docenti del Conservatorio), diretta da Michele Corcella e con ospite speciale il sassofonista argentino Javier Girotto (nella foto). Barbieri è stato uno dei protagonisti del jazz internazionale fin dagli anni Sessanta, con una personale idea di world music, fondendo il jazz con i ritmi latino americani, in particolare il tango. Per il concerto di stasera Michele Corcella ha arrangiato alcune delle pagine più significative della produzione di Gato Barbieri, composizioni originali (compresa le celebri musiche di Ultimo Tango a Parigi) ma anche un tango di Piazzolla, una canzone di Atahualpa Yupanqui, una hit mondiale di Carlos Santana.