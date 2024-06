La musica tra calanchi e mulini. Apre ’In mezzo scorre il fiume’

La musica come occasione dì scoperta, di conoscenza di luoghi fuori dalle rotte tracciate, per immergersi in un territorio che conserva ancora il senso dell’autenticità. È l’aspirazione di ’In mezzo scorre il fiume’, festival diretto da Luisa Cottifogli che va in scena dal 29 giugno all’1 settembre. Un percorso sonoro che attraversa spazi incantevoli dell’Appennino Tosco Romagnolo, passando dalle valli del Sillaro e del Santerno per poi scendere in pianura. Inaugurazione il 29 giugno a Casalfiumanese con ’Una sera sui calanchi’. L’ambiente sarà percorso dalle note delle cornamuse dì Marco Tadolini e Matteo Rimini, virtuoso della versione del suo strumento a impianto celtico. Il 30 ci sarà a Belvedere di Vicchio il violoncellista Enrico Guerzoni giovane talento bolognese cameristico, impegnato in una serie di attività che spazia attraverso i diversi linguaggi, dalle collaborazioni con Vinicio Capossela a quelle con grandi direttori d’orchestra. Prima del concerto, escursione guidata da Corrado Arienti alla scoperta delle spighe dei grani antichi, che ancora sono presenti nella zona, per arrivare al vecchio Mulino di Vicchio dove in passato venivano macinate.

Il festival raggiunge le aree urbane il 3 luglio con il concerto di Riccardo Tesi che, con il suo organetto diatonico è uno dei protagonisti del rinnovato interesse per il liscio, al quale ha dedicato un recente disco. Lo spettacolo si chiama Tradizionale e Contemporaneo e sarà ospitato nel chiostro di Santa Maria in Regola, che cela una piccola vigna le cui origini risalgono al 1600. La direttrice artistica della rassegna, la cantante Luisa Cottifogli sarà presente il 6 luglio, con ’Sperimentazioni di bellezza nel bosco’, un dialogo tra la sua voce e le opere dello scultore Decio Zoffoli, che scandiscono un tracciato che si snoda nel bosco di Vallesutra, mentre il 13 luglio l’arpista bretone Marianne Gubri porta con sé gli ascoltatori a Pieve di Camaggiore (Fiorenzuola) in ’Sounding Nature’, un cammino con tanti strumenti musicali disseminati tra prati e pievi: i partecipanti potranno suonarli per creare una colonna sonora del paesaggio. Alla fine, nella piazzetta del borgo si esibirà l’artista francese. E proprio ai luoghi che fanno da sfondo alla manifestazione è dedicato il 19 luglio concerto del pianista di fama internazionale Maurizio Geri, che si terrà nel Rifugio I Diacci a Palazzuolo sul Senio, raggiungibile attraverso un’ escursione mattutina in partenza dal Passo della Sambuca.

In programma anche i concerti all’alba. Il 7 luglio è in cartellone Rumì, viaggio all’alba in una Romagna antica, con Luisa Cottifogli e gli strumenti elettronici di Gabriele Bombardini. Lo scenario è quello degli scavi medievali di Bagnara di Romagna che, nell’occasione, potranno essere visitati. L’ingresso è sempre gratuito. Tutto il programma con informazioni e prenotazioni su www.luisacottifogli.com/news/.