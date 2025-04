La nascita della Gam negli scatti di Masotti

C’era un tempo in cui la Galleria d’Arte Moderna, antesignana del Mambo, aveva il suo fotografo ufficiale. Si chiamava Antonio Masotti, era nato a Calderara nel 1918 e documentò i lavori di inventariazione delle collezioni e di allestimento delle mostre inaugurali della Gam pensata da Leone Pancaldi come un atelier, che quest’anno compie 50 anni, essendo stata inaugurata il primo maggio 1975. Ricorrenza perfetta dunque per riproporre la mostra che fu a suo tempo realizzata proprio col suo reportage. Si intitolava Nascita di un museo, venne inserita tra quelle con cui la Galleria prendeva avvio ( tra cui Avanguardie e cultura popolare, curata da Giovanni Maria Accame, e la personale dedicata a Luciano Minguzzi a cura di Marco Valsecchi), e fino al 18 maggio al Mambo, si può vedere una selezione delle stampe fotografiche originali di Masotti, accompagnate dalla proiezione su schermo di tutte le immagini acquisite in formato digitale per quest’occasione. Con questa riproposizione al pubblico di parti significative del proprio patrimonio documentario e la curatela di Uliana Zanotti, il Mambo torna a rivisitare alcuni episodi cruciali della sua storia e al contempo offre la possibilità di apprezzare le peculiarità contenutistiche e stilistiche dell’opera del fotografo emiliano che, nel corso di decenni, ha maggiormente contribuito a creare la memoria visiva della Galleria d’Arte Moderna, alla cui storia si intreccia una parte molto importante del suo percorso professionale testimone del movimento artistico bolognese. Masotti ha documentato le Settimane della Performance, durante Arte Fiera, dalla metà degli anni Settanta alla metà degli Ottanta: degne di nota le performance di Marina Abramovic e di Fabio Mauri con protagonista Pier Paolo Pasolini. Il reportage fu pubblicato sul numero del maggio 1975 della rivista Iterarte, intitolata Un museo oggi, che venne equiparato a catalogo della sua mostra. A curare la pubblicazione fu il direttore della Galleria, Franco Solmi, che nel suo testo presentava così l’opera del fotografo: "Nella pratica la Galleria d’arte moderna si è trasformata in quel laboratorio che si voleva che fosse. Qui gli artisti han lavorato con le mani, e con loro hanno lavorato uomini di cultura, professori, studenti, operai dei circoli di base che hanno voluto darci il loro contributo disinteressato". È interessante scorgere tra queste foto una linea stilistica della Gam che dialoga perfettamente con il dirimpettaio Esprit Nouveau, riproposizione da Le Corbusier voluta dagli architetti Gresleri. Con Glauco Gresleri, Masotti, mancato nel 2003, ebbe una lunga collaborazione.

Benedetta Cucci