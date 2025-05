La natura e Papa Boncompagni

Inizia oggi il ciclo di conferenze a cura di Sonia Cavicchioli ’I pomeriggi di palazzo Boncompagni’. L’evento, che fa parte di Bologna Estate, vede la collaborazione del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica. Alle 17.30, dunque, l’appuntamento è con l’incontro dal titolo ’Lo studio della natura ai tempi di papa Boncompagni: Ulisse Aldrovandi, ma non solo...’, che vedrà la partecipazione anche del professor Giuseppe Olmi (sempre Unibo). La conferenza intende mettere in luce il grande interesse per il mondo della natura (un mondo percepito, sotto molti aspetti, come ripieno di meraviglie e misteri) che, pur sulla base di premesse tardo-medioevali, prese soprattutto corpo nella Bologna cinquecentesca e dunque sostanzialmente nell’età di Ugo Boncompagni (papa nel 1572 con il nome di Gregorio XIII). Il palazzo, in via del Monte 8, è uno dei più begli esempi del Rinascimento bolognese. Papa Gregorio XIII risiedette qui fino alla elezione al soglio pontificio, il 13 maggio 1572.