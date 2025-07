La neve bollente che sfida i cuori a Monte Vettore

Guidelli

Neve bollente. Sciabile, pure. Groenlandia? Nossignore. Monte Vettore. 2476 metri. Sibillini. Marche. Se non ci credete, pigliate lo zaino, sci e pelli, e pazientemente, dal valico di Forca di Presta, arrancate su per il rifugio Zilioli. Poco sopra, trovate una bella striscia bianca che, da sotto la croce di vetta, glassa un canalone neanche troppo stretto. Mettete le pelli sotto le solette e via. Su per l’erta. Dopo, è tutto bello e discesa. Sci. In piena estate. Vista mare. Vista laghi di Pilato. Vista Marche. In luglio. Chi pensa a una presa per i fondelli, può sfogliare gli annales di questo luogo, dove per anni si è corsa la Coppa Monte Vettore, un ’garone’ strappenninico estivo in cui si cimentarono pure i grandi dello sci. Paletti da gigante e materiale vario, venivano veicolati in testa alla sacra montagna da una processione di muli scodinzolanti e di sciatori, per lo più ascolani, in adorazione a sua maestà la neve. Un rito pagano per il dio sci che ancora oggi, con o senza gara, continua di nonno in nipote, sotto gli occhi a forma di ’What?’ di qualche inglese in grand tour su questi monti. Monti del centro sud. Calienti. E dalla neve bollente.