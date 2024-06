La notte dei Simple Minds

Domani a Senigallia è il giorno dei Simple Minds, per uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, con il loro ’Global Tour’. Senigallia è stata scelta tra le poche location dove si esibirà la band di Jim Kerr che nelle prime date di Roma non ha deluso le aspettative dei tanti fans arrivati per assistere allo spettacolo. Attesissimo da mesi, il concerto in piazza Garibaldi è praticamente sold out. Del resto la band britannica ancora oggi è considerata tra le più rappresentative della grande stagione degli anni ’80-90.