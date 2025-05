’La notte del Conte Rosso’ arriva nei cinema

Un tour in Emilia-Romagna per La notte del Conte Rosso, docufilm dedicato alla tragedia del transatlantico requisito dal regime fascista in tempo di guerra, affondato il 24 maggio 1941 da un sommergibile britannico al largo di Siracusa. I registi Mario Bonetti e Giovanni Zanotti iniziano gli incontri con il pubblico domani, alle 21, al Cinema Orione, per poi proseguire, il 6 maggio, al Multisala Alladin di Cesena con due proiezioni: alle 19 e alle 21. Si prosegue il 7 maggio a Forlì, al Multisala Astoria (proiezione alle 21), l’8 a Gambettola (Forlì-Cesena) al Multisala Abbondanza alle 21, sempre con i registi.

La notte del Conte Rosso è il documentario dedicato alla tragica vicenda in cui morirono in mare 1297 soldati. Inframmezzate dal racconto della voce recitante di Luca Bassi, il documentario raccoglie le testimonianze innanzitutto del 103enne superstite di quella tragedia, Corrado Codignoni, classe 1921, reduce sia dal Conte Rosso che dalla Campagna di Russia. Ma ci sarà anche la voce di due parenti delle vittime: Marco Montagnani e Concetta Santangelo, che da molti anni hanno raccolto testimonianze e studiato per ricostruire quella drammatica vicenda. Già vincitore del Caorle International Film Festival per la sezione documentari, La notte del Conte Rosso gode del Patrocinio dell’Istituto del Nastro Azzurro fra i Combattenti decorati al Valor Militare, dell’Associazione Nazionale fra mutilati e invalidi di Guerra e dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

La tragedia del Conte Rosso – spiegano gli autori –fu insabbiata dal regime fascista, tanto da essere quasi dimenticata. Codignoni è l’ultima persona vivente presente sulla nave quella notte. La sua testimonianza, insieme a quella dei parenti delle vittime, è uno sconvolgente racconto, fatto di ricordi, coraggio e di lacrime.