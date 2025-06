La Notte Rosa gioca d’anticipo. Parata di stelle da Fedez a Olly

C’è chi l’aspetta ogni anno con ansia, chi la snobba o la critica. Ma "ogni volta che affrontiamo la questione con sindaci e operatori – dice il primo cittadino di Rimini Jamil Sadegholvaad – alla fine nessuno vuole rinunciare alla Notte rosa". Che torna per la 20esima edizione, cambia data anticipando al solstizio d’estate, ma non cambia pelle. La musica la farà da padrona, con tanti concerti e deejay set. Ma ci sarà spazio anche per la danza, lo sport, per feste dal sapore antico e per... le streghe. Oltre 100 gli eventi tra il 20 e il 22 giugno, dai lidi di Comacchio a Cattolica, passando per Ferrara e Forlì. Una ventesima edizione all’insegna di Hit’s summer, slogan coniato da Claudio Cecchetto che ha scelto il fenicottero come immagine dei manifesti. Perché "i fenicotteri, che non sono originari di qui, da anni vivono stabilmente in Romagna. Sono diventati Romagna-dipendenti... Proprio come me e tanti turisti che, venuti qui una volta, ritornano", spiega Cecchetto dal Grand Hotel di Rimini, dove ieri con sindaci, assessori, associazioni di categoria ha presentato il fitto programma della Notte rosa.

È un evento che fa bene al turismo. "A Rimini (grazie anche alla Pentecoste) si registra un aumento del 4% di stranieri nei primi giorni di giugno", dice Sadegholvaad. "Per questo – rilancia Gianfranco Vitali di Confcommercio, che coordina la cabina di regia di Visit Romagna – nel 2026 dobbiamo andare già in inverno a promuovere in Germania e a Londra la Notte rosa".

Che porterà sul palco tanti ’big della canzone italiana e i protagonisti dell’ultimo Sanremo. A partire da Olly, che sarà con Fedez, Clara, Elodie, Gaia, Ghali, Big Mama, Carl Brave e tanti altri al doppio concerto a Rimini (piazzale Fellini) dell’Rds summer festival, il 20 e il 21 giugno. Sempre il 20 a Forlì ci saranno gli Eiffel 65, a Cattolica Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, a Misano Paolo Belli e la sua big band. Riccione ballerà in piazza con la Hit’s summer night, mentre la spiaggia di Rimini diventerà, per una sera, una grande balera con le scuole di ballo. A mezzanotte fuochi di artificio lungo la costa, ma già prima tutti i monumenti saranno illuminati di rosa.

Una maratona per tutti i gusti la Notte rosa, dove poter "fare pilates e divertirsi in spiaggia, ascoltare tanta musica, far divertire i bambini con mille proposte. Perché la Notte rosa – rimarca l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni – incarna il meglio dell’ospitalità romagnola". Una maratona che, il 21, ripartirà già all’alba, con il concerto di Frida Bollani sulla spiaggia di Rimini. A Riccione show dal mattino in spiaggia con Michelle Hunziker e alla sera il gran gala di danza diretto da Kledi Kadiu, che poi la mattina dopo all’alba si esibirà nel Bolero, seguito dal concerto di Syria. Il 21 a Cesenatico si festeggia con Clara, a Ferrara si esibirà Sfera Ebbasta, a Comacchio Le Vibrazioni. A Milano Marittima serata in onore di Arrigo Sacchi con Antonio Conte, Adriano Galliani e tanti altri. Il 22 si ballerà insieme a Moreno il biondo (Rimini) e Mirko Casadei (Bellaria), sfileranno i carri di Carnevale (a Misano e Bellaria), a San Giovanni (dal 19 giugno e fino al 23) riti magici e misteri con La notte delle streghe. Finita qui? No, perché alla Notte rosa ci sarà (il 22) anche il coro da record a Cesena a cura di Rockin’1000, che coinvolgerà migliaia di persone .