La prima indagine della storia

Giannangeli

Per tutta l’estate una volta a settimana abbiamo parlato di gialli, spaziando tra città, avventure in acqua e storie in quota, cercando anche negli angoli e allargando i limiti di un genere che, nato come minore, ha scalato la classifica delle preferenze dei lettori. E allora viene spontaneo chiedersi qual è il primo giallo della storia, chi ha scritto la prima indagine. Pure stavolta tocca andare a cercare nel perimetro dell’inconsueto. Sì, perché la prima inchiesta la troviamo nientemeno che in un testo teatrale dell’antichità: ’Edipo re’ che l’autore più amato dai suoi contemporanei, il greco Sofocle (nacque a Colono nel 496 a.C. e morì ad Atene novant’anni dopo, una bella età, nel 406 a.C.) compose nel pieno della maturità, quando era più o meno settantenne. Quella che Aristotele nella ’Poetica’ definisce la tragedia perfetta al centro pone infatti l’indagine compiuta dallo stesso Edipo per capire le cause della pestilenza che sta devastando la sua città, Tebe, luogo da lui tempo prima liberato dalla terribile Sfinge, risolvendo i suoi indovinelli. La scoperta sarà sconvolgente, la punizione ancora di più.