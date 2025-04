La primavera è nell’aria, sulle ali del jazz

’Spring Is Here’: il Bologna Jazz Festival s’inebria di essenze primaverili proponendo stasera e venerdì (ore 22) al Camera Jazz & Music Club di vicolo Alemagna due concerti con il marchio dell’esclusività. Suite blasonate che hanno per protagonisti il sassofonista compositore canadese Seamus Blake con il pianista fiorentino Alessandro Lanzoni e il franco-israeliano con passaporto elvetico Ohad Talmor, sassofonista, compositore arrangiatore. Situazione ideale per l’ascolto di brani che seguono un ordine anti-gerarchico e dialogante degli strumenti e la cura della dinamiche dei suoni nell’esecuzione di musicisti di appeal internazionale, primissime opzioni sulla scena statunitense nel più newyorchese dei locali di Bologna. Sipario sulla mini rassegna mercoledì 16 aprile con il trio di Micah Thomas, étoile che lancia bagliori sul piano jazz americano.

Stasera la prima data di un trittico che rispetta in egual misura le radici classiche e le influenze contemporanee, una pagina di meraviglie per via dell’indole creativa di Seamus Blake alla guida con Alessandro Lanzoni, ex enfant prodige del pianismo jazz italiano del quartetto completato da Orlando Le Fleming al contrabbasso e Greg Hutchinson alla batteria. Una bacheca con molti luccichii a partire dal trionfo nella Thelonious Monk Competition del 2002, Seamus Blake è passato attraverso tutto quanto serve per incendiare gli ascolti, collaborando con Victor Lewis, Dave Douglas, Mingus Big Band, Kevin Hays, Bill Stewart, Gonzalo Rubalcaba, Dave Kikoski e John Scofield. In Europa ha lanciato una serie di progetti e collaborazioni tra cui quella appunto con Alessandro Lanzoni. Passando dalle sinuosità più emotive a quelle più esuberanti venerdì sul palco della venue di vicolo Alemagna sfilerà il quintetto Ohad Talmor Ritorno alla terra con il leader sassofonista che ispira un’all-stars band sollevando il velo sulle musiche inedite di Ornette Coleman e Dewey Redman, alternate a brani originali. Talento filtrato dal magistero di Dewey Redman e Lee Konitz, penna sottile per diversi progetti, basti pensare a quello elaborato sulle musiche di Steve Swallow. Un percorso che si specchia in Back to the Land, quintetto completato da Joel Ross (vibrafono), David Virelles (pianoforte), Chris Tordini (contrabbasso) ed Eric McPherson (batteria).

Gian Aldo Traversi