La regina Camilla fa volare nel mondo il Museo Byron

Il Museo Byron e del Risorgimento ha fatto il giro del mondo grazie all’eccezionale esposizione mediatica della visita dei reali inglesi. Le sale di Palazzo Guiccioli percorse dalla regina Camilla sulle tracce del grande poeta sono state raccontate nuovamente sui Musei The Time, su The Telegraph e The Indipendent. Le immagini sono poi state pubblicate sull’account reale Theroyalfamily ottenendo una pioggia di like senza precedenti. Il Museo Byron conferma quindi il suo grande appeal, non solo in Italia ma per tutti il mondo anglosassone.