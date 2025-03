La regista Margherita Ferri: "Ha insegnato a tutti come guardare gli altri. Lo sento molto vicino"

Il suo ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ non è stato solo un caso cinematografico, il miglior incasso dell’anno scorso. Con il suo film, Margherita Ferri "ha dimostrato, come sapeva fare Lucio Dalla, che l’arte è un mezzo potente e democratico per dare una voce a chi questa voce è spesso negata". Per questo Qn - il Resto del Carlino ha deciso di premiare la regista nell’ambito della rassegna ‘Ciao - Rassegna Lucio Dalla’ all’Arena del Sole di Bologna, serata nata per omaggiare il grande artista bolognese. La sua è stata un’opera di "impegno sociale", ispirata alla storia vera di Andrea Spezzacatena, il primo caso noto in Italia di suicidio di un minorenne causato da bullismo.

Ferri, che effetto le fa ricevere lo speciale ‘Ballerino Dalla’?

"È un grande onore, mi fa sentire ancora più bolognese (sono nata a Imola) e più vicina all’eredità artistica della città".

Qual è la canzone di Dalla alla quale si sente più affezionata?

"‘Futura’ e ‘L’anno che verrà’ perché parlano del domani e non è una cosa che succede spesso nelle canzoni, anche a livello linguistico. Parlare e dare speranza, consegnare immaginari di futuro verso i quali andare significa comporre un’opera poetica e profonda".

Consegnare le chiavi del futuro nelle mani dei giovani è uno dei temi celebrati anche durante la serata…

"Il legame artistico tra generazioni è fondamentale".

Il nome di Lucio Dalla è indissolubilmente legato anche al mondo del cinema. Anche questo vi accomuna...

"Credo che ci sia una cosa che ci accomuni, senza voler peccare di hybris. Ed è lo sguardo verso gli altri, verso le persone marginalizzate, fuori dall’ordinario. Senza omologarsi mai: rappresentarsi e rappresentare comunità con autenticità e con amore".

Riconoscere l’unicità?

"Certo, lo dico sempre quando parlo del film, anche del mio primo: abbiamo lo stesso valore, in quanto unici, perché siamo tutti diversi. La diversità deve essere vista e considerata come un valore e assolutamente non come un disvalore. Quando abbiamo la possibilità di esprimerci attraverso l’arte, la parola, la scrittura, la musica, il cinema, il valore diventa riuscire a esprimere più punti di vista possibili, dando l’opportunità a tante storie di essere raccontate".

Si aspettava che il tuo film diventasse il caso cinematografico dell’anno?

"Speravo che piacesse, ma mi ha molto colpito il fatto che sia cresciuto l’interesse del pubblico man mano che il film rimaneva al cinema. C’è stato un passaparola. Mi rende felice che sia diventato un po’ un cult per i ragazzi molto giovani, che sono andati a vederlo quattro, cinque o dieci volte e mi fa piacere perché manda un messaggio molto forte. Ovvero che siamo tutti degni di stare su questa terra, tutte le vite sono degne di essere vissute e nessuno si può permettere di far sentire gli altri sbagliati. È un messaggio di empatia, di ascolto e di rispetto che in questi tempi, confusi e bui a livello istituzionale, è importante".

Lei è per metà imolese e per metà bolognese, cosa la lega a Bologna?

"Sono nata e cresciuta a Imola e ho scelto di vivere a Bologna dopo essere stata a Roma tanti anni. Ho scelto di far parte del tessuto sociale e culturale della città e, anche se per lavoro devo andare a Roma o a Milano, voglio tornare a casa a Bologna. Sono così tanto legata alla città perché rispetta le diversità, ha un’attenzione verso i cittadini, i valori e la cosa pubblica, in cui ritrovo il senso di comunità".

Anche questo la accomuna a Dalla…

"Probabilmente sì. Anche avere una sensibilità all’interno della comunità Lgbt, in modi e tempi diversi rispetto a Lucio".